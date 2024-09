La passione per la musica unisce esperienze diverse, scopriamo la band “Katia & The Hammers”

TERMOLI. La passione per la musica unisce anche chi proviene da esperienze diverse, come la band termolese “Katia & The Hammers”.

La tournée estiva è iniziata il 1º giugno a Campomarino, ha toccato varie località molisane e pugliesi e si è conclusa con un evento molto importante nel teramano, a Campli, splendido borgo abruzzese, tra i più belli e caratteristici d'Italia, in occasione di una delle sagre più rinomate, la "Sagra della Porchetta Italica". La band ha riportato un grande successo, tanto che potrebbe anche tornare il prossimo anno.

Tra gli artisti che si sono esibiti in queste giornate dedicate, c'è la band termolese Katia & The Hammers che si è esibita nella giornata conclusiva. Katia & The Hammers è una rock-pop band, col repertorio di grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 ad oggi.

La band è composta da un gruppo di talentuosi musicisti provenienti da esperienze diverse ma uniti dalla passione per la musica. Il cuore del gruppo è la nostra eccezionale cantante, Katia Nestola, con una lunga esperienza sul palco e una voce potente e versatile che sa catturare l'attenzione del pubblico in ogni esibizione. Accanto a lei c'è il chitarrista, Simone Pipoli che ha una fiorente carriera da turnista e sa tirare fuori melodie coinvolgenti e soli che fanno emozionare.

Il tastierista, Vitale Ciavatta, musicista versatile e talentuoso che ha una profonda conoscenza della teoria musicale e della tecnica pianistica. È in grado di eseguire una vasta gamma di stili musicali con precisione e creatività, possiede una grande sensibilità nel toccare le tastiere e sa come creare atmosfere e melodie coinvolgenti.

Il sassofonista della band, Giancarlo Zicola, è un insegnante di musica di professione, che porta la sua conoscenza e la sua passione per l'insegnamento nella musica che suoniamo insieme. Il suo sax aggiunge un tocco di eleganza e originalità alle nostre canzoni. Il bassista, Luigi Pietroniro con esperienza nell'ambito musicale, è il pilastro ritmico del gruppo, che tiene insieme il sound della band con la sua precisione e il suo groove. Infine, alla batteria Nicola Paulozza, musicista con lunga esperienza che porta con sé la sua energia e la sua tecnica per creare un'atmosfera coinvolgente e vibrante.

Insieme, creano un sound unico e coinvolgente che mescola influenze pop e rock in modo fresco e originale. Le performance dal vivo sono cariche di energia e passione, per regalare al pubblico emozioni indimenticabili.