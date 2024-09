La 20esima edizione di Termoli Musica riapre i battenti, al via la sessione autunnale

TERMOLI. La ventesima edizione di Termoli Musica riapre i battenti: venerdì 13 settembre si terrà la conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Termoli alle ore 10, alla presenza dell'assessore alla cultura Michele Barile e del direttore artistico di Ondeserene Giuseppe Nese.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, dal Comune di Termoli, dalla Regione Molise e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli. Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

Verranno presentati i concerti in calendario da settembre a dicembre 2024 che si terranno al S. Antonio di Termoli, con l’apertura il 15 settembre di “Baciami piccina” con Daniela Terrieri e Vito Caporale. Si avvicenderanno quindi artisti quali i vincitori del Concorso Internazionale “Severino Gazzelloni” e del Concorso Internazionale di Clarinetto di Noci, formazioni come il Trio Lubrick, il duo Perpich-Orlando, il duo Oliva-Loro e l’Heritage Chamber Duo, concerti di pianoforte con il solista francese Hugues Leclère e a 4 mani con il duo italiano Milano-Maiorca, e ancora l’Accademia Brass Ensemble e l’Ancestral Chamber Music, e si chiuderà a dicembre con il Coro Gospel Voices’ Power.

Saranno inoltre di grande rilevanza gli appuntamenti pensati per le scuole con fiabe e progetti musicali, e non mancheranno le Masterclass, con appuntamenti formativi per i giovani musicisti.