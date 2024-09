Sei ragazze molisane "fasciate" alla finale nazionale di Venere d'Italia

TERMOLI. Si è svolta a Cirò in Calabria da giovedì scorso, 12 settembre, a sabato 14 settembre, la finale nazionale del concorso di bellezza Venere d’Italia. Tra le 70 concorrenti selezionate in tutt’Italia ad avere la meglio e ad essere eletta Venere d’Italia 2024 è stata la lombarda Nicole Bolognesi, ma si tratta di un’edizione che ha visto distinguersi particolarmente le 12 molisane e le 2 abruzzesi giunte in finale dopo le selezioni regionali. La giuria ha premiato Giorgia Milanese e Sabrina Terrenzio, rispettivamente già Venere Molise e Venere Abruzzo.

Le altre fasciate sono Francesca Ciavarra, Cristina Rosa, Siria Lupacchino, Giorgia Di Peso e Giulia Liggieri per il Molise, Tresi Meta per l’Abruzzo.

Oltre alle ben 8 fasce, la giuria ha deciso di assegnare alle molisane anche tre inviti per partecipare direttamente alla finale 2025 a Greta Mazzatenta, Francesca Romagnoli e a Rossella Vizzarri. Grande soddisfazione per Antonio Mustillo, agente del concorso in Molise e in Abruzzo, presente in Calabria in veste di agente regionale ma anche protagonista come presentatore della prima serata e ospite comico nella terza serata.