Pianoforte e fluato, il duo Laiso-Celentano al Termoli Musica 24

TERMOLI. Domenica 22 settembre, alle ore 18:30 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, si terrà il concerto della ventesima edizione "Termoli Musica 24", a cura dell’associazione servizi culturali “Ondeserene” in collaborazione con l’Associazione Flautisti Italiani Concorso “Severino Gazzelloni”, con Paolo Laiso (flauto) e Marcello Celentano (pianoforte). Il programma prevede musiche di Fauré, Longo, Poulenc, Doppler e Borne.

Paolo Laiso classe 2001, ha frequentato il Corso di Diploma Accademico di II livello di Flauto presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, conseguendo il Diploma Accademico di I livello in Flauto con la votazione di 110L presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, sotto la guida del Maestro Salvatore Lombardi. Ha frequentato il Corso di Perfezionamento flautistico del Maestro Jean-Claude Gérard e attualmente frequenta il Corso “A Scuola dai Grandi Maestri” organizzato da AFI Falaut ETS. Ha ottenuto premi in diversi concorsi di interpretazione musicale, tra i quali: I Concorso internazionale “Sant’Alfonso Maria de Liguori” (1° Premio); I Concorso Flautistico “Giuseppe Gariboldi” (3° Premio); I Concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Baronissi” (1° Premio); International Music Competition “Francesco Cardaropoli” (1° Premio); Borsa di studio “Gabriele Betti” 2024, organizzata da AFI Falaut ETS (Borsa di studio). Ha partecipato a Masterclass di flauto con vari Maestri internazionali, quali: Philipp Jundt, Bulent Evcil, Andrea Manco, Francesco Loi, Matteo Evangelisti, Adriana Ferreira, Mario Caroli, Jànos Balint, Sebastian Jacot, Karl-Heinz Schutz ed altri. Fa parte della “Falaut Flute Orchestra” e dell’Orchestra Erasmus, con le quali si esibisce in concerti in tutta Europa.

Forma con l’arpista Carmela Di Ronza il duo cameristico Laiso – Di Ronza, che li vede impegnati in diverse manifestazioni. Con questa formazione hanno vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Baronissi”, nelle edizioni 2023 e 2024, nella categoria Musica da Camera.

Marcello Celentano classe 1997, già diplomato con lode in Pianoforte II livello presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli con il M° Orazio Maione, studia attualmente Musica d’Insieme II livello, nel medesimo conservatorio, sotto la guida del M° Salvatore Biancardi.

Con programmi di ampio respiro, dalla sua predilezione per J.S. Bach alle opere di Scriabin e Prokofiev, ha sempre mantenuto un’attività concertistica costante, solo o in formazione, in luoghi come il Palazzo San Teodoro, il museo Gallerie d’Italia, la Basilica di San Giovanni Maggiore e il Palazzo Zevallos a Napoli. Ha debuttato con l’orchestra presso la suggestiva Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro a Bacoli.

Al di fuori del percorso accademico del conservatorio, si è perfezionato partecipando a numerose masterclass, sia solistiche sia d’insieme, con artisti di fama nazionale e internazionale, quali Leonid Margarius, Alexander Romanovsky, Gesualdo Coggi, Francesco Pepicelli e Ulf Schneider.

Inoltre, si è affermato in numerosi concorsi internazionali, tra cui: 1o premio assoluto al XXIII Concorso Internazionale “Napolinova”, Napoli; 1o premio al XXV Concorso Internazionale “Le Camenae d’Oro”, Angri (SA); 1o premio al I Concorso Internazionale “Premio Clivis”, Roma; 1o premio al VII Concorso Internazionale “Trofeo Città di Greci”, Greci (AV).