«Ho realizzato il mio sogno», l'esperienza di Antonella con Gerry Scotti alla "Ruota della Fortuna"

CAMPOMARINO. Una esperienza di quella da ricordare, tre giorni impegnata a far girare “La Ruota della Fortuna” negli studi Mediaset.

La riproposizione dello storico format portato al successo dal leggendario Mike Bongiorno, che il suo erede Gerry Scotti ha riportato sul piccolo schermo a partire dallo scorso anno, ha visto protagonista da sabato a ieri, la 46enne casalinga Antonella Di Giacomo.

Lei, campomarinese, madre di due ragazze, Anna ed Emanuela, sospinta dal loro tifo e da quello del marito Toni, è riuscita a vincere due puntate, salvo pagare ieri un po’ di sorte avversa.

In ogni caso, ha vinto 20.100 euro, non male. Sabato sera abbiamo dato notizia del fatto che fosse divenuta campionessa e ora, al rientro in Molise, è proprio lei che attraverso Termolionline vuole ringraziare che l’ha sostenuta.

«Grazie di cuore sia per le belle parole di incoraggiamento e per aver fatto il tifo per me. Voglio dire grazie a chi ha permesso questa esperienza, che è stata la più incredibile della mia vita. C'è un grande lavoro di squadra dietro le quinte della trasmissione, una redazione strepitosa fatte di persone meravigliose che mi hanno accolta, coccolata e incoraggiata oltre che avermi fatto sorridere tanto.

Grazie anche alla mia famiglia, amici e tutti quelli che hanno gioito con me (e anche chi ha gufato)».

Antonella ha trovato un clima di allegria e spensieratezza, «E’ tutto molto leggero. Ho riso tantissimo perché c'è un animatore in studio che intrattiene il pubblico ed è un fenomeno. Seguo da sempre “La ruota”, dai tempi del grande Mike, era un sogno partecipare».

Poi, le abbiamo chiesto come fosse coi concorrenti Gerry Scotti.

«Lo zio Gerry è un gigante buono, semplice, genuino e spontaneo, che riesce a mettere i concorrenti a proprio agio, elogiandoli. Ci sono tre persone in particolare della redazione che mi hanno seguita maggiormente: Eugenia, Tobia e Cristian. A loro un ringraziamento particolare».