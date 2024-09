Giovani talenti: applausi ai musicisti Paolo Laiso e Marcello Celentano

TERMOLI. Seconda serata di musica all’ex cinema Sant’Antonio di Termoli, domenica 22 settembre, con il flauto di Paolo Laiso e il pianoforte di Marcello Celentano. Grazie alla collaborazione di Ondeserene con AFI Falaut e la rete “Giovani all’opera”, e in particolare con il direttore artistico di AFI il M° Salvatore Lombardi, questo duo di giovani talenti è approdato a Termoli Musica 24 per stupire il pubblico con una ventata di freschezza sulle note di Fauré, Longo, Poulenc, Doppler e Borne.

Paolo Laiso, flautista classe 2001, ha ottenuto premi in diversi concorsi musicali, quali il Concorso internazionale “Sant’Alfonso Maria de Liguori”, il Concorso Flautistico “Giuseppe Gariboldi”, il Concorso internazionale “Città di Baronissi”, l’International Music Competition “Francesco Cardaropoli” ed è vincitore della Borsa di studio “Gabriele Betti” 2024, organizzata da AFI Falaut ETS. Fa parte della “Falaut Flute Orchestra” e dell’Orchestra Erasmus, con le quali si esibisce in concerti in tutta Europa.

Marcello Celentano, classe 1997, ha primeggiato in numerosi concorsi internazionali, tra cui il XXIII Concorso Internazionale “Napolinova”, il XXV Concorso Internazionale “Le Camenae d’Oro” Angri, il Concorso Internazionale “Premio Clivis” Roma, il VII Concorso Internazionale “Trofeo Città di Greci”.

Presentando un programma di ampio respiro, questo duo ha padroneggiato la scena con un concerto di alto livello esecutivo e interpretativo riscuotendo grande successo nel pubblico, che ha apprezzato l’esibizione e ha lungamente applaudito agli artisti.

Il prossimo appuntamento è il 6 ottobre, sempre alle 18, al Sant’Antonio di Termoli con il pianista francese Hugues Leclère.