"Guardialfiera nelle prose di Francesco Jovine e nei versi dei suoi poeti"

GUARDIALFIERA. Domenica 29 settembre, alle 17.30 sul Sagrato della Antica Cattedrale di Guardialfiera, andrà in scena uno spettacolo con tutte le voci e per ti e per tutte e età e attori bambini e vegliardi. Due Gruppi Teatrali: "Rumori fuori scena" di Antonella Perrotta da Campobasso e "Gli Scapestrati" di M. Rosaria Di Rocco da Guardialfiera.

Spettacolo di poesia, musica, teatro, canto danza. In particolare nella prosa di Francesco Jovine e nei versi e di altri di Vincenzo Cirella e di altri rimastori guardiensi.