Il Trio Kubrick in concerto a Termoli Musica

TERMOLI. Sabato 12 ottobre alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli si terrà il concerto del Trio Kubrick, con gli artisti Salvatore Lombardo (violino), Lorenzo Ceriani (violoncello) e Giacomo Serra (pianoforte). Il programma prevede il Trio in Mib op. 100 di F. Schubert.

Salvatore Lombardo frequenta gli studi al conservatorio Bellini di Catania, nel 1996 vince il concorso per violino di fila al Teatro San Carlo di Napoli. Consegue l’idoneità per concertino dei secondi violini nel 1998, e per primo dei secondi nel 2022, ruolo che occupa attualmente. Perfezionatosi con Giulio Franzetti e Massimo Marin, ha frequentato i corsi tenuti da Belkin presso l’accademia chigiana; è vincitore dell’audizione per “concertino dei primi con obbligo di spalla” al Carlo Felice di Genova, dove ha lavorato nel 2015. Ha ricoperto il ruolo di spalla dei primi violini e di solista presso la “The Villages Philarmonic” a Orlando, in Florida. Fa parte del duo e trio “Kubrick” con il quale svolge da diversi anni un’intensa attività cameristica in Italia. Ha inciso brani per violino solo, per conto del compositore spagnolo Carlos Peron Cano; come solista con il collegium Philarmonicum; in quartetto d’archi per il compositore Ciro Ferrigno; e di recente per la Brilliant una incisione dedicata a Paganini in duo con Gabriele Pieranunzi.

Lorenzo Ceriani si è diplomato in violoncello presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro. Ha collaborato con vane orchestre (Accademia nazionale di Santa Cecilia, Filannonica Marchigiana, Orchestra “Verdi” di Milano) e attualmente è componente dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Da ottobre 2017 viene regolarmente invitato a ricoprire il ruolo di primo violoncello presso la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Nel giugno 2008 è stato invitato a ricoprire il ruolo di primo violoncello presso la Fondazione Teatro Comunale di Bologna. È uno dei fondatori del Quartetto d’archi “Savinio” con cui vince tra gli altri il Primo Premio al “Concorso Internazionale di Caltanissetta” e il Terzo Premio al “Concorso Shostakovich per Quartetto d’archi” di Mosca e con cui ha un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, anche in collaborazione con musicisti quali F.J. Thiollier, Andrea Lucchesini, Roberto Cominati, Matteo Fossi, Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Corrado Giuffredi, Bruno Boano, Antonello Farulli, Alain Meunier, Giampaolo Bandini, Guido Corti.

Giacomo Serra è stato pianista d’orchestra e maestro di sala del Teatro San Carlo dal 1995 al 2023. Ha collaborato al pianoforte con i più grandi direttori d’orchestra come Sinopoli, Rostropovich, Bruno Campanella. Ha suonato il Parsifal all’Accademia di Santa Ceclia con la direzione di Daniele Gatti. È docente di ruolo al Conservatorio di Avellino. Suona con il violinista Salvatore Lombardo da 25 anni. Con lui e con il violoncellista Lorenzo Ceriani ha fondato nel 2001 il Trio Kubrick specializzato nella composizioni di Beethoven e Schubert.