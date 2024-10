Il Trio Kubrick omaggia il mitico cineasta riscuotendo applausi

TERMOLI. Sabato 12 ottobre la rassegna Termoli Musica 24 ha portato sul palco del S. Antonio il trio Kubrick, formato da Salvatore Lombardo (violino), Lorenzo Ceriani (violoncello) e Giacomo Serra (pianoforte). Gli artisti hanno eseguito il Trio in Mib op. 100 di Franz Schubert, una delle opere da camera più famose del compositore, pubblicata poco prima della morte dell’autore.

In particolare, il secondo movimento del Trio op. 100 per violino, violoncello e pianoforte, è famoso anche nella storia del cinema perché fu scelto dal regista Stanley Kubrick per il suo Barry Lyndon. Per questo film, pur scegliendo tra opere di grandi compositori del Settecento per rispettare l’ambientazione storica, Kubrick non era riuscito a trovare nulla capace di soddisfarlo appieno per rappresentare il nucleo centrale della vicenda di Barry: ecco allora la malinconica melodia del Trio schubertiano, a creare un’atmosfera piuttosto tesa ma soprattutto a divenire in un certo senso portavoce del destino del protagonista, con il suo andamento inesorabile e fatale.

E il trio Kubrick, che rende omaggio col suo nome al grande regista, ha interpretato magnificamente quest’opera di Schubert, dimostrando grande intesa tra gli artisti e restituendo quella drammaticità e profondità emotiva tipica del grande compositore austriaco.

Un concerto eccellente, che ha meritato l’applauso del pubblico, premiato con un bis del secondo movimento dell’Opus 11 Geist der Liebe.

Il prossimo appuntamento è il 20 ottobre alle 18:00 sempre al S. Antonio di Termoli con il duo composto da Alessandro Perpich (violino) e Gabriella Orlando (pianoforte).

Galleria fotografica