L'autunno si tinge di rosso col concerto di Joe Bavota a Imola

LARINO. Il successo dei concerti di Joe Bavota di questo 2024, che erano stati già annunciati nelle colonne dei giornali locali e nazionali, è stato così grande che molti nuovi eventi si sono aggiunti cosi da riempire tutti i mesi restanti del 2024 con grandi spettacoli per Joe Bavota e la sua band.

Dopo la tournée partita dalla sua Larino, allo stabilimento della Fruttagel, per poi passare a Campomarino Lido, spazio alle tappe estere come Gyor in Ungheria e a Basilea in Svizzera nel Grand Casino con immancabile entrata trionfale in limousine circondato dalla sua equipe al completo che ha mandato in visibilio i tanti fan. Unico rammarico quello di non essersi potuto esibire alle Isole Tremiti per un guasto alla motonave, ma la data è stata già fissata per il prossimo Elvis Memorial, il 16 agosto 2025! Se Joe pensava di finirla qui e riposarsi prima del Natale si sbagliava perché sono arrivati nuovi e inaspettati ingaggi come una tappa ad Imola dello scorso 18 ottobre, per il campionato mondiale challenger ospite in concerto del pilota Ferrari 488 nello storico Auditorium Dino Enzo Ferrari e ancora, lo storico manager e vecchio amico Maurizio Corniati lo chiama per farlo esibire per la storica catena Admiral International il prossimo 25 ottobre nella sede di Roma.

A novembre è fissato il concerto a Parma Fiere (11 novembre) con oltre sei live al giorno sul palco America. Solo dopo un breve e meritato riposo si procederà con i preparativi dell’Elvis Christmas Show con cui si chiuderà in bellezza questo 2024 per poi pensare già al 2025. Che dire? Tanta roba per un ragazzo partito dal basso Molise, che adesso calca i più grandi palchi internazionali portando avanti il suo sogno. Un sogno che si è realizzato anche grazie a chi ha sempre creduto in lui e nelle sue capacità, a quelle della sua dolce metà Monica al suo fianco nella vita e nel lavoro con lo sponsor Samples srls, alla sua equipe di musicisti a partire dal maestro e amico Salvatore Langiano e naturalmente, a tutti i suoi fans che lo seguono in capo al mondo!

Galleria fotografica