Classiche emozioni a TermoliMusica con Alessandro Perpich e Gabriella Orlando

TERMOLI. Il concerto Classiche emozioni di domenica 20 ottobre, nell’ambito della rassegna Termoli Musica 24, ha visto sul palco dell'ex cinema Sant'Antonio di Termoli due artisti, Alessandro Perpich (violino) e Gabriella Orlando (pianoforte), entrambi con un curriculum importante e molto noti nel panorama musicale, che hanno trasportato il pubblico in un viaggio tra musica barocca e moderna grazie a un programma che ha presentato la musica di Vivaldi, Tartini e Veracini sugli arrangiamenti di Ottorino Respighi.

In apertura, dunque, la Sonata in Re maggiore di Vivaldi-Respighi, che appartiene al gruppo delle cosiddette “sonate di Dresda”, così chiamate perché nella capitale sassone ne sono conservate le fonti manoscritte legate alla figura dell’allievo e amico di Vivaldi, Johann Georg Pisendel; a seguire la Sonata in Mi maggiore di Tartini-Respighi e la Sonata in La minore di Veracini-Respighi, fino al culmine del concerto con il Trillo del Diavolo, nome più conosciuto della Sonata in Sol minore di Tartini eseguita nella versione di Fritz Kreisler, che rimane insuperata per fioriture e abbellimenti in grado di trasformare il brano in una vertigine di suoni.

Il duo, affiatato e dotato di una grande padronanza tecnica ed espressiva, è risultato attento alla dinamica nei brani, regalando uno spettacolo intenso ed emozionante. Virtuosismi e interpretazioni appassionate sono stati il filo conduttore di questo percorso tra repertorio classico e ricerca, che i due musicisti hanno compiuto con passaggi e colori sempre diversi, regalando infine anche due bis, apprezzatissimi dal pubblico in sala.

Il prossimo appuntamento è con l’Accademia Brass Ensemble, con Andrea Di Mario e Istvan Barath alle trombe, Marco Venturi al corno, Massimiliano Costanzi al trombone e Davide Borgonovi alla tuba, che si esibiranno il 3 novembre alle 18:30 all'ex cinema Sant' Antonio di Termoli.