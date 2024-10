Facciolla: «Premio Gassman a Elio Germano, grande onore per il Molise»

CAMPOBASSO. «È un grande onore che Elio Germano, attore di origini molisane abbia vinto il premio 'Vittorio Gassman' come miglior attore alla Festa del Cinema di Roma e che lo abbia fatto interpretando il ruolo di Enrico Berlinguer. Per me è una grande emozione ascoltare le parole di Berlinguer, citate da Elio Germano sul palco al momento del ritiro del premio: 'Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavoratori, degli sfruttati e degli oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia'».

Questo il messaggio social diffuso da Vittorino Facciolla.