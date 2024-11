Il duo pianistico Milano-Maiorca incanta il pubblico di Termoli Musica

TERMOLI. L’ormai consolidato appuntamento musicale al S. Antonio di Termoli ha visto domenica 3 novembre sul palco un duo pianistico, i cui membri fanno coppia anche nella vita: si tratta di Maria Roberta Milano e Giuseppe Maiorca, per l’appunto moglie e marito. Questo duo è nato nei primi anni Novanta, nell’ambito del Festival della Musica Pianistica Italiana organizzato dall’Associazione “Progetto Artemide”, della quale i due musicisti sono stati membri fondatori. Da allora ha al suo attivo numerose performance pubbliche, sempre caratterizzate da una particolare ricerca di partiture estremamente rare e per la stagione concertistica di Termoli Musica 24 non ha fatto eccezione, presentando al pubblico un programma davvero ricco del repertorio pianistico del Novecento.

In apertura le Finnländische Volksweisen op. 27, lavoro per pianoforte a quattro mani di Ferruccio Busoni risalente al 1888, anno in cui il compositore si recò nell’odierna Helsinki: la curiosità dell’artista nei confronti della musica popolare finnica gli suggerì la composizione di quest’opera sulle melodie originali della tradizione del luogo. Il risultato è un arrangiamento pianistico in cui si possono individuare le influenze degli artisti ammirati da Busoni come Beethoven e Chopin, ma anche il tipico stile compositivo già incline alla vaghezza armonica e alla robusta tessitura contrappuntistica che ha caratterizzato l’artista. A seguire, 6 Stücke für Klavier zu 4 Händen di Arnold Schoenberg, dove gli artisti hanno saputo trasmettere tutta la complessità emotiva del compositore, grande ammiratore di Brahms. È stata quindi la volta di Camille Saint-Saëns con Septuor op. 65 (nella trascrizione di Gabriel Fauré), interpretato dal duo con grande cura dei dettagli; in chiusura la suite Dolly op. 56 di Fauré, opera delicata ispirata alla figlia di amici del compositore, che evoca un ambiente familiare e sereno e che il duo ha saputo magistralmente eseguire. Un concerto, in definitiva, molto apprezzato dal pubblico in sala, che ha ringraziato la coppia con lunghi applausi.

Il prossimo appuntamento è il 10 novembre al S. Antonio di Termoli alle 18:30, e vedrà sul palco l’Accademia Brass Ensemble con Andrea Di Mario e Istvan Barath alle trombe, Marco Venturi al corno, Massimiliano Costanzi al trombone e Davide Borgonovi alla tuba.