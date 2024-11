L'Accademia Brass Quintet al Termoli Musica

TERMOLI. Si terrà domenica 10 novembre. Alle ore 18, presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, il concerto dell’Accademia Brass Quintet, composto da Andrea Di Mario e Domenico Agostini (trombe), Marco Venturi (corno), Massimiliano Costanzi (trombone) e Davide Borgonovi (tuba). Il programma prevede musiche di J. Clarke, J. Pachelbel J.S. Bach, C.P.E. Bach, L. Maurer, N. Rota, L. Bacalov, N. Piovani ed E. Morricone.

Il quintetto è formato da musicisti che sono considerati punto di riferimento nel panorama ottonistico internazionale. Svolgono attività con le Istituzioni più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale, quali: l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze, Teatro alla Scala di Milano, Teatro S. Carlo di Napoli, Nurberg Symphony Orchestra Opera Nazionale Estone e Orchestra Sinfonica Nazionale Estone, PMCE (Parco della Musica Contemporanea Ensemble) di Roma, ecc.

Oltre a essere molto attivi nella musica contemporanea, significativa è la loro attività nella produzione di colonne sonore per film di compositori come L. Bacalov, N. Piovani ed E. Morricone, con il quale per molti anni hanno svolto tournée in tutto il mondo con la Roma Sinfonietta, anche con ruoli solistici.

Sono inoltre molto attivi anche nella musica pre-classica, con attenzione al rispetto delle prassi esecutive storicamente informate su strumenti d’epoca. Sono tutti docenti nei Conservatori italiani, e hanno tenuto masterclass in molti paesi europei.