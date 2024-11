L'Accademia Brass Quintet riscuote consensi a TermoliMusica '24

TERMOLI. Grande successo della stagione TermoliMusica '24 per il concerto di domenica 10 novembre all'ex cinema Antonio di Termoli con l’Accademia Brass Quintet, formazione ottonistica di artisti rinomati nel panorama musicale nazionale e internazionale, che con il recital “Grandi interpreti” ha presentato al pubblico un programma di ampio respiro, spaziando dalla musica barocca fino alle musiche da film più famose dei nostri tempi.

Composto da Andrea Di Mario e Domenico Agostini (trombe), Marco Venturi (corno), Massimiliano Costanzi (trombone) e Davide Borgonovi (tuba), musicisti dell’orchestra di Ennio Morricone e che hanno inciso numerose colonne sonore, questo quintetto ha saputo coinvolgere il pubblico con uno spettacolo vivace e suggestivo, dando grande prova della loro tecnica e capacità interpretativa.

La prima parte del programma, dedicata alla musica barocca, ha visto eseguiti brani molto famosi quali il Canone di Pachelbel, la Fuga 758 di Bach, i Three Pieces di Maurer. La seconda parte è stata dedicata alle colonne sonore, a partire dalla Suite di Morricone, omaggio al grande compositore italiano, seguita dalla celebre aria del Postino di Bacalov, che ha subito riportato alla memoria dei presenti la malinconia del film con Massimo Troisi. A seguire Piovani con La vita è bella, che ha ridato allegria alla sala, per chiudere in bellezza con Nino Rota.

Uno spettacolo apprezzatissimo dal pubblico numeroso, catturato dalla bravura degli artisti e dalla bellezza della musica in scena, vera protagonista della serata.

Il prossimo appuntamento è il 17 novembre sempre all'ex cinema Sant''Antonio di Termoli alle 18, con il flautista Andrea Oliva e l’arpista Anna Loro.