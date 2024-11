Concerto e Masterclass, il duo Andrea Oliva-Anna Loro al Termoli Musica

TERMOLI. Domenica 17 novembre, alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli si terrà il concerto del duo composto da Andrea Oliva (flauto) e Anna Loro (arpa). Il programma prevede musiche di C. Saint-Saëns, N. Rota, C. Debussy, P. Chertok, G. Fauré, L. Ganne.

Inoltre, con il preciso intento di promuovere la musica sul territorio dando la possibilità ai giovani molisani di incontrare maestri di prestigio internazionale, il Maestro Andrea Oliva terrà una Masterclass di flauto nei giorni 17-18 novembre 2024.





Andrea Oliva è Primo Flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ruolo ricoperto dal 2003. Nato a Modena nel 1977, si diploma con il massimo dei voti in soli cinque anni all’Istituto Musicale Pareggiato Vecchi-Tonelli di Modena-Carpi sotto la guida di G. Betti, perfezionandosi poi con C. Montafia, M. Marasco, G. Cambursano, J.C. Gérard, M. Hasel, A. Blau, e Sir J. Galway. Già membro effettivo della Gustav Mahler Jugendorchester (diretto da Abbado, Ozawa e Boulez), ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo Flauto ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose bacchette quali C. Abbado, L. Maazel, V. Gerghiev, M. Jansons e B. Haitink. Fra i numerosi premi vinti nei più importanti concorsi flautistici spiccano il primo premio al Concorso Internazionale di Kobe (2005) e il terzo premio al Concorso Internazionale ARD di Monaco (2004). La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in alcune fra le più importanti sale di tutto il mondo. Invitato personalmente da C. Abbado, ha suonato con l’Orchestra Mozart di Bologna e ha collaborato come docente all’Accademia dell’Orchestra stessa. Nel ruolo di primo flauto collabora con numerose orchestre e si è esibito varie volte in veste di solista con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da C. Hogwood, M.W. Chung e A. Pappano. È membro e fondatore del Quintetto di fiati di S. Cecilia e Concertgebouw e dei Cameristi di Santa Cecilia. Richiestissimo ed apprezzato docente è attualmente Professore di flauto principale presso la Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI Lugano); dal 2019 collabora come Visiting Professor alla RNCM di Manchester. In Italia è docente ai corsi di alto perfezionamento I Fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, al Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena-Carpi e all’Accademia pianistica di Imola.

Anna Loro ha studiato al Conservatorio di Verona sotto la guida di Mirella Vita e si è perfezionata con il maestro P. Jamet all’Accademia Internazionale di Gargilesse, in Francia. Vincitrice dei più selettivi concorsi nazionali ed internazionali, ha debuttato nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano eseguendo le Danze di C. Debussy con il gruppo da camera Carme, sotto la direzione di J.P. Rampal. Da allora ha tenuto concerti sia in veste solistica che cameristica per le più prestigiose associazioni musicali europee. All’attività concertistica affianca dal 1976 un’intensa attività di arpista d’orchestra per alcune importanti istituzioni lirico-sinfoniche italiane ed estere e ha suonato sotto la direzione dei più grandi maestri del panorama internazionale, tra cui Claudio Abbado e Salvatore Accardo. Oltre all’arpa classica, suona da molti anni sugli strumenti d’epoca partecipando a numerosi concerti in dimore storiche. Tiene numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero ed è titolare della cattedra di arpa al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Da anni tiene una Masterclass estiva presso il Castello di Padernello in provincia di Brescia.