Un viaggio musicale indimenticabile: il trionfo di arte e talento del duo Oliva-Loro

TERMOLI. Grande appuntamento con la musica, domenica 17 novembre al S. Antonio di Termoli, con il duo formato da Andrea Oliva (flauto) e Anna Loro (arpa), un evento di rilievo in questa stagione concertistica che ha catturato l'attenzione e l'immaginazione del pubblico presente.

In apertura la Romanza op. 37 di Camille Saint-Saëns, una composizione nota per la sua melodia espressiva e atmosfera incantata, tra le opere minori dell’artista francese ma che ha guadagnato un posto di rilievo nel repertorio per flauto. Quindi è stata la volta dei 5 pezzi facili di Nino Rota, una raccolta di brevi e deliziose miniature che offrono un assaggio delle melodie celebri del compositore, noto soprattutto per le sue colonne sonore di film. Andrea Oliva e Anna Loro hanno dimostrato una perfetta sintonia, alternando momenti di dialogo musicale a brani di virtuosismo individuale, quali il Syrinx per flauto solo di Debussy e Arpicidio a mezzanotte di Chertok per arpa sola. La serata è stata ulteriormente arricchita da altre esecuzioni memorabili, tra cui tre pezzi di Fauré, un estratto dall’opera Sansone e Dalila di Saint-Saëns e infine l’Andante con scherzo di Ganne, mostrando la versatilità e la bravura dei due artisti, che sono stati convincenti nella loro lettura di queste pagine musicali, con raffinatezza nei fraseggi e ricerca di una linea melodica ben delineata ed espressa con grande naturalezza.

In conclusione, il concerto è stato un trionfo di talento e arte, capace di trasportare il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile. Un evento che ha lasciato tutti i presenti con un ricordo prezioso.

La stagione ritorna il 1 dicembre con l’Ancestral Chamber Music, alle 18 al S. Antonio di Termoli.