L'Ancestral Chamber Music al Termoli Musica 2024

TERMOLI. Si terrà domenica 1° dicembre il concerto dell’Ancestral Chamber Music composta da Maria Chiara Papale (soprano), Leila Vinciguerra (flauto), Angelo Centofanti (oboe), Angela Giancristofaro (violoncello) e Antonella Salvatore (pianoforte), alle ore 18.00 presso il S. Antonio di Termoli. Il programma prevede grandi capolavori della cinematografia internazionale, di autori quali E. Morricone, H. Zimmer, J. Horner, F. Pourcel, A.L. Webber, H. Arlen, H. Macini e N. Piovani.

L’ANCESTRAL CHAMBER MUSIC è una formazione da camera che nasce dal sodalizio artistico di giovani musicisti di Lanciano, con l’intento di ricercare ed elaborare splendide pagine della storia della musica. Il gruppo ha come scopo quello di diffondere e raccontare tra musica, parole e proiezioni, la fortunata tradizione della musica da film italiana e straniera. Sulle note delle più memorabili melodie cinematografiche verranno raccontate e interpretate le storie e le leggende che si celano dietro i grandi successi e i compositori a essi collegati.

I programmi hanno la finalità di proporre grandi eventi musicali, con l’intento di promuovere e diffondere musica che abbia un forte impatto sul territorio italiano, icona turistica e culturale in tutto il mondo. Un particolare pensiero è rivolto soprattutto alle Federazioni Abruzzesi nel mondo.

Il gruppo collabora con numerose realtà artistiche, tra cui il Salotto interculturale Artistico Casa Spinelli, l’Accademia Internazionale delle Arti di Pescara, Penne in Festival, Il Premio Letterario Nazionale Città di Filetto, Sinestesia “Melodie dell’Alba”, “Spettacolosia” Festival 2020, Canadian College Italy, Teatranti d’Abruzzo “Abruzzesi di ieri e di oggi tra Arte, Musica e Letteratura” (IV Edizione), Caffè Letterario e non solo, Orchestra Europea per la Pace (esibendosi nel Teatro Lirico e Conservatorio di Musica di Cagliari), IX rassegna corale in onore di Santa Cecilia presso il “MuMi” Museo Michetti, Concerto per San Pietro in Lanciano (premiati per l’esecuzione di musiche da film da Danilo Daita, conduttore di Sanremo Festival Giovani), Chorus Inside International, Associazione culturale “La Scala Di Seta” L’ Aquila, Fondazione I. Silone, Festival Biennale Internazionale d’ Arte di Roma, Comitato Artistico Lancianese (FESTIVART), Vincitore Premio Internazionale Adriatico 2022, Fest Gorgoni, Premio Internazionale Flaiano e numerosi altri.