I "Broken Pence" lanciano il nuovo singolo: "Pandemia"

MILANO. È uscito ieri il nuovo singolo dei Broken Pence, intitolato "Pandemia", un brano di gothic metal che segue il debutto della band pubblicato lo scorso agosto. La canzone conferma il sound distintivo del gruppo, composto dalla cantante Lara Labombarda, originaria di Montenero di Bisaccia ma residente a Milano, insieme a Raffaele Volpe al basso e Pierpaolo Bossi alla chitarra. Lara, nota anche nel suo paese natale, aveva raccontato della band in un’intervista in occasione del primo singolo.

"Pandemia" è un pezzo carico di energia, caratterizzato da un ritmo serrato, potenti chitarre distorte e una batteria dal groove dinamico. La canzone, che dura circa quattro minuti, trae spunto dal periodo del Covid-19, riflettendo l’atmosfera di quei mesi nel testo e nella musica. Alcuni versi, tradotti, recitano: "Non è pandemia / si chiama isteria / cervelli vuoti / divorati dalle chiacchiere dei politici / panico nei tuoi occhi / ci stanno osservando". Le immagini di metropolitane vuote e il senso di smarrimento vissuto da molte persone ("empty undergrounds" e "fear across their minds") hanno ispirato il gruppo. La narrazione richiama un contesto distopico in stile 1984 di Orwell (a cui Lara si è ispirata), criticando il controllo oppressivo e il conformismo: "you can call it pandemia, but no place for rebels to stand still".

Il brano evoca le inquietanti atmosfere delle città deserte durante i lockdown, sottolineando sia l’eccessiva paura indotta dalla situazione ("panic inside your eyes") sia il fatto che, nonostante tutto, il dissenso e la vitalità non sono mai stati completamente soffocati.

Per i Broken Pence, band che unisce l’anima milanese a quella montenerese, si tratta del secondo lavoro ufficiale. Lara Labombarda, figura di spicco per la sua comunità d’origine, è molto attesa in un’esibizione dal vivo con il suo gruppo, che continua a farsi strada nel panorama musicale.