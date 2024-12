“Sweet Release Tour”: Justin Adams e Mauro Durante in concerto a Termoli

TERMOLI. Un sabato sera magico, quello che si annuncia domani, sabato 7 dicembre, all'ex cinema Sant'Antonio.

Sul palco il rinomato duo jazzistico formato da Justin Adams e Mauro Durante, protagonisti di un prestigioso concerto che in questi giorni, dopo una tournée internazionale, che si è tenuta e si terrà a Roma, Firenze, Milano, Melpignano, Parigi, sarà offerto nell'edizione invernale del Termoli Jazz anche al pubblico adriatico, per presentare il nuovo e trascinante “Sweet Release Tour”, che promuove il loro nuovo album, prodotto da Ponderosa Music & Art., Agenzia con la quale l’associazione Jack collabora da anni e che ha consentito di accaparrarsi una data del Tour di due artisti prestigiosissimi.

Un album in cui le atmosfere e le sonorità delle calde terre del Nord Africa si mescolano ai ritmi e alla trascinante vivacità della pizzica tarantata.

Proprio durante un concerto diretto dal M° Einaudi, i due si incontrano sul palco e trovano immediatamente l’affinità che anno dopo anno di live in live, si perfeziona fino ad una perfetta intesa che è più che evidente nell’album appena pubblicato e che verrà presentato a Termoli. E’ di questi giorni inoltre la notizia del primo posto nelle classifiche mondiali e europee di world music che non fan-no che dare valore aggiunto al concerto, che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

Adams e Durante non mancheranno di travolgere ed entusiasmare il pubblico che sarà presente al concerto, che continua la tendenza del Termoli Jazz alla ricerca delle contaminazioni più disparate. Mai come in quest’occasione si conferma aperta ad ogni genere, perché si parla di world music, pizzica e musica etnica e non di jazz.

Biglietteria presso la sala ex Cinema Sant’Antonio, aperta dalle ore 18 alle 20. Accesso alla sala dalle ore 20.30, inizio concerto ore 21.

L'evento è uno degli spettacoli di grido del cartellone Natale a Termoli 2024.