Le emozioni del Natale attraverso la musica: il concerto dell'Istituto Oddo-Bernacchia

TERMOLI. L'auditorium di via Elba a Termoli è stato inondato dal clima natalizio grazie al concerto di Natale del coro formato dai piccoli alunni delle classi quinte dell'Istituto comprensivo Oddo Bernacchia accompagnati dall'orchestra della scuola secondaria dello stesso istituto diretta dai professori Giuseppina Nista e Loris Fiore.

Il coro e l'orchestra hanno coinvolto nel magico mondo delle musiche di Natale l'intera platea - la Dirigente e la Dsga dell'Istituto, i genitori e la cittadinanza tutta. Il repertorio è stato vasto, infatti, comprendeva non solo canti natalizi in italiano ma anche nelle tre lingue comunitarie studiate nell'Istituto: inglese, francese e spagnolo. I piccoli alunni hanno spaziato da Noel a Jingle Bell, da La Marcia dei Re Magi in francese a A La Nanita Nana. La Dirigente scolastica Rosanna Scrascia ha ringraziato gli alunni e i professori per questo magnifico concerto che ha permesso di fare vivere ai presenti le emozioni del Natale attraverso la musica e ha augurato a tutti un felice e sereno Natale.

Galleria fotografica