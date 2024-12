Il trio frentano "Napulammore" protagonisti al teatro Marrucino di Chieti

LARINO. I Napulammore protagonisti alla quinta edizione della rassegna ‘Amami Teatro – In scena e fuori scena, giorno e notte‘ ovvero ottomilaseicentoquaranta minuti ininterrotti di spettacolo dal vivo, concerti, lezioni aperte, visite guidate, degustazioni e tante altre attività ad ingresso libero e gratuito per tutti gli spettatori in svolgimento a Chieti presso lo storico Teatro Marrucino. Il suono inconfondibile del mandolino suonato da Marco Adovasio, le note arrangiate sulla chitarra dal maestro Osvaldo Caruso e la voce melodiosa, profonda di Francesco Santoro saranno protagoniste venerdì 20 dicembre, a partire dalle 23.30. Un’ora forse più di musica napoletana, la loro musica che, partendo dalla tradizione è stata rivisitata con sonorità mediterranee e latine, con ritmi di rumba catalana e swing senza mai però abbandonare quella magia che solo la musica napoletana riesce a creare.

Il trio musicale frentano parteciperà, dunque, alla rassegna di promozione e valorizzazione della cultura teatrale che prevede l’apertura continuativa e senza interruzioni del Teatro per 144 ore. Una rassegna partita già da qualche giorno ed organizzata dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, in collaborazione con il FAI – Delegazione di Chieti e la Cna Abruzzo e con il contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Un evento con un programma inedito e variegato che mette insieme musica dal vivo, teatro, danza, silent disco, proiezioni cinematografiche, lezioni universitarie, dirette televisive, visite guidate, presentazioni letterarie, sessioni di trucco scenico, vestizioni e tanto altro. Il tutto nella magia del Teatro Marrucino.