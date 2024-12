"Notte di luce": il concerto di Natale della "Corale Città di Termoli"

TERMOLI. Concerto di Natale della "Corale Città di Termoli": un'anteprima della magia natalizia.

Domani, 22 dicembre 2024, la città di Termoli sarà avvolta dalla magia del Natale grazie al tradizionale Concerto di Natale della "Corale Città di Termoli", un evento musicale che segna l'inizio delle festività e offre a tutti un'occasione unica di celebrare insieme lo spirito natalizio. L'appuntamento è alle 19:30 presso la Cattedrale di Termoli, dove il pubblico potrà immergersi in un'atmosfera di musica, emozioni e tradizione.

Il concerto, diretto dal talentuoso maestro Mascitelli Carmine, vedrà il coro esibirsi in un programma ricco di canti natalizi. Con la partecipazione di venti coristi e l'accompagnamento al pianoforte del M° Gesualdo Francesca, il concerto promette di essere un evento memorabile per grandi e piccini, con un programma musicale da non perdere.