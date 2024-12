Ricordi, nostalgia e desiderio di ritrovare sé stessi: con "Sober Soul" la strenna natalizia dei Broken Pence

"Sober Soul" dei Broken Pence

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un singolo "in rete" per la band "Broken Pence", che come dono natalizio musicale diffonde da oggi il brano "Sober Soul". Nella band c'è l'artista di origini di Montenero di Bisaccia Lara Labombarda.

«Un pezzo che abbiamo deciso di condividere con voi per celebrare il Natale. Questo brano rappresenta un momento di profonda riflessione e di connessione emotiva, un racconto personale che esplora ricordi, nostalgia e il desiderio di ritrovare sé stessi.

Con "Sober Soul", desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine a chi ci sostiene e ci incoraggia in questo cammino musicale. Un grazie di cuore al nostro talentuoso produttore Federico Salerno di Ingressoartisti, per la sua dedizione e professionalità, e a tutto il nostro straordinario team, il motore di questo progetto. Un riconoscimento speciale va anche al grandissimo Nick dei Genus Ordinis Dei, per il suo contributo come musicista e appassionato cultore del metal, che ha reso questa canzone ancora più significativa.

Il brano è un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni legate a quei momenti in cui tutto sembrava impregnato di affetto e calore. I testi evocano un passato in cui l’anima era "inebriata d’amore", un tempo in cui la vita sembrava più ricca di significato. Grazie a un mix energico di chitarra, basso e batteria, "Sober Soul" combina sonorità potenti e liriche profonde per raccontare la lotta personale nel trovare una via luminosa.

Ritornello: "I miss you, i miss those days soaked by care and love. Please, please forgive me, but don’t treat me like I am the only beast. I just want you to know. Help me."

Con un assolo di chitarra carico di pathos e un bridge che tocca le corde più sensibili, "Sober Soul" è una dedica a chiunque abbia mai provato nostalgia per un tempo e un luogo in cui si sentiva pienamente vivo.

Questo brano è il nostro dono per voi, un invito a immergervi nel nostro viaggio musicale, a riflettere e a condividere con noi queste emozioni. Auguri di Buon Natale dai Broken Pence!»