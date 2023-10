"Delizie e rovi": finissage con musica e poesia

TERMOLI-VASTO. Si chiude domenica 15 ottobre la mostra "Delizie e rovi", personale di Antonietta Aida Caruso, allestita a Vasto dal 7 ottobre nella sala Bontempo del Palazzo D'Avalos.

Il finissage prevede due momenti: il primo, alle 17, nella sala Bontempo al piano terra del palazzo, con l'intervento del presidente dell'Acm Carlo Viggiano e dell'autrice che condurrà i presenti in un percorso di visita guidata; il secondo alle 18 in Pinacoteca, al piano superiore del palazzo, per il concerto condotto dal pianista Valerio Santoro, dal flautista Luca Mastrogiuseppe e dal chitarrista Antonio Narducci.

L'attrice di teatro Franca Sciarretta declamerà alcuni testi del volumetto "Delizie e rovi" - immagini e parole - pubblicato dall'autrice in occasione della mostra.