S.O.S Mal di schiena! Sempre più studenti ne soffrono

Almeno una volta nella vita tutti sperimentiamo cosa vuol dire avere mal di schiena. È conosciuto da tanti di noi come dolore persistente e ricorrente tanto da costringere a interrompere molte delle attività di vita quotidiana, nonché quelle lavorative. Purtroppo la fascia di età in cui questi episodi si manifestano per la prima volta si sta abbassando sempre più, pensate ad alcuni casi già all’età di 10 anni!

Il mal di schiena, chiamato anche algia vertebrale, come sappiamo viene definito più precisamente in base alla localizzazione del dolore:

Lombalgia, dolore che colpisce la regione lombare

Dorsalgia, dolore che colpisce la regione dorsale

Cervicalgia, dolore che colpisce la regione cervicale

Solo in pochi casi il mal di schiena è dovuto a patologie della colonna vertebrale, quasi sempre la schiena è dolente se usata in maniera scorretta.

Analizziamo insieme quali sono i principali motivi di insorgenza in giovane età:

posizione seduta sbagliata e prolungata a scuola/casa

uso sconsiderato di pc, console, tablet, smartphone

ridotta attività fisica e sportiva

eccesso di sport competitivi

scorretta alimentazione/ sovrappeso e obesità

fumo

scarsa conoscenza della colonna vertebrale

traumi/ ansia, tensione e stress emotivo

utilizzo inadeguato e trasporto di zaini pesanti

I fattori di rischio elencati sono molto diffusi tra gli studenti e per questo motivo l’incidenza dei dolori è in costante aumento.

Come è possibile prevenire e curare il mal di schiena?

Sicuramente l’obiettivo primario è eliminare il dolore, ma per avere un’azione efficace è necessario ridurre le cause che lo provocano.

Fondamentale è conoscere la colonna vertebrale e di conseguenza eseguire i movimenti che rispettano le curve fisiologiche con piccoli accorgimenti (quando possibile):

Da seduti posizionare il bacino sempre fino in fondo alla sedia

Posizionare all’interno dello zaino i libri più pesanti nei pressi della nostra schiena

Evitare di portare lo zaino mono-spalla, preferendo uno zaino con rotelle

Adeguare l’altezza della sedia con l’altezza del banco posizionando i gomiti a 90° rilassati

Usare un leggio per studiare o per posizionare il portatile all’altezza degli occhi, evitando di flettere sempre il collo in avanti

Non mantenere per troppe ore consecutive le stesse posizioni, effettuando movimenti di compenso almeno ogni ora

La Back School Programma Toso ha programmi dedicati proprio per gli studenti. Per saperne di più rivolgiti allo Studio di Posturologia e del Movimento a Termoli in Via Inghilterra 45-47.

Ricorda…Prevenire è meglio che curare!