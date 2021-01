Capelli, quante volte lavarli

Per mantenere puliti cute e capelli, in genere la frequenza dei lavaggi è di due/tre volte alla settimana, ma è giusto basarsi su alcuni fattori come la natura del proprio cuoio capelluto, le proprie necessità, l’ambiente in cui si vive e di conseguenza utilizzare lo shampoo ideale in base a queste varianti. Senza dimenticare che i nostri capelli sono esposti a cambiamenti ormonali e climatici, non c’è dunque una regola precisa perché ognuno di noi ha abitudini e stili di vita diversi, ma una cosa è certa: lavare i capelli tutti i giorni non è proprio una pratica consigliata, poiché si può contribuire a renderli secchi e opachi.

Prima di tutto, per stabilire quale sia la frequenza di lavaggio giusta per ognuna di voi, bisogna definire la tipologia dei vostri capelli. Ecco alcuni consigli:

– Se avete una cute secca i capelli – che tendono a sporcarsi molto meno – vanno lavati due volte a settimana con uno shampoo nutriente e idratante;

– Per chi ha un cuoio capelluto normale, lavarli con uno shampoo normalizzante due o tre volte a settimana è sufficiente;

– Se avete una cute grassa potete lavarvi i capelli in giorni alterni con uno shampoo leggero adatto per lavaggi frequenti;

– Un capello fine va lavato tre volte a settimana senza stressarli troppo. L’ideale è uno shampoo volumizzante e rinforzante adatto per i capelli fini e sottili;

– Per chi ha i capelli spessi, basta lavarli due o tre volte a settimana con uno shampoo adatto a questo tipo di capello con caratteristiche nutrienti ma leggere;

– I capelli ricci basta lavarli due volte a settimana utilizzando uno shampoo specifico per capelli ricci;

– Se avete capelli colorati e trattati è sufficiente lavarli due volte a settimana, poiché risultano secchi. È consigliabile uno shampoo nutriente e idratante adatto per i capelli tinti in modo da tenerli sempre morbidi e luminosi.

Quando si lavano i capelli frequentemente, il segreto è utilizzare uno shampoo e balsamo senza solfati con un pH acido.

Nel nostro salone avrete tutti i consigli necessari per mantenere i vostri capelli sani, puliti e lucenti: come abbiamo detto, ogni capello è diverso e necessita di una consulenza personalizzata che possiamo offrirvi ogni giorno.