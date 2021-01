Contributi a fondo perduto Regione Molise 2021

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la regione Molise mette a disposizione nuovi fondi per supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie imprese e dei liberi professionisti aventi una unità operativa attiva sul territorio della regione Molise.

I destinatari sono coloro che hanno subito una riduzione del fatturato nel periodo Gennaio-Novembre 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’esercizio 2019;

Sono previsti due bandi distinti a seconda che le imprese richiedenti abbiano un fatturato superiore o inferiore ad euro 200 mila.

Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli e in alcuni casi anche nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono inoltre esclusi tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto contributi a fondo perduto nella prima edizione del bando a cui la Regione ha dato corso nell’anno 2020, nonché saranno esclusi le Piccole e Medie Imprese (PMI) ed i liberi professionisti che risulteranno beneficiarie di contributi previsti dai bandi regionali per il settore dello sport e per gli operatori del settore dell’informazione.

Il contributo a fondo perduto ottenibile, per le imprese con fatturato inferiore a 200 mila euro è di

a) 10.000,00 Euro per le imprese le cui attività siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali nazionali (dpcm 22/03/2020); b) 5.000,00 Euro per le imprese le cui attività NON siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali nazionali (dpcm 22/03/2020).

con risorse complessive disponibili di 14.200 milioni di euro e scadenza domande al 18/02/2021

Il contributo a fondo perduto ottenibile, per le imprese con fatturato superiore a 200 mila euro è di

a) 20.000,00 euro fino a 4 addetti dell’impresa nel 2019; b) 30.000,00 euro oltre 4 e fino a 7 addetti dell’impresa nel 2019; c) 40.000,00 euro oltre 7 e fino a 10 addetti dell’impresa nel 2019; d) 50.000,00 euro oltre i 10 addetti dell’impresa nel 2019;

con risorse complessive disponibili di 12.400 milioni di euro e scadenza domande al 23/02/2021

A differenza dell’edizione 2020 degli omologhi bandi Regionali, l’assegnazione delle risorse avverrà con una procedura di valutazione secondo una graduatoria, che terrà conto di parametri importanti come ad esempio l’effettiva perdita di fatturato e il numero di addetti dell’impresa richiedente.

Quindi, come auspicato e chiesto a gran voce da tutti gli operatori (imprese e consulenti in primis) per questi nuovi bandi Regionali sono stati abbandonati i criteri di assegnazione delle risorse “a sportello” che ingiustamente e con grandi polemiche, hanno premiato semplicemente i più veloci ad inoltrare la domanda nel famigerato “click day”