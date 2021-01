Come rendere la carne più tenera

Non sempre la morbidezza della carne è un fattore per valutare se essa è di buona qualità o meno. Considerando che la sua consistenza è legata anche a fattori tecnici come la selezione della razza, la frollatura, eventuali marinature o altre lavorazioni, può accadere che la carne risulti essere a volte più dura e difficile da masticare. Per prevenire questa possibilità, vi consigliamo alcune tecniche o trucchi facili e veloci da applicare per rendere più tenero qualsiasi taglio di carne.

La cottura lenta sicuramente è il modo più antico per intenerire la carne. Ogni tipo di cottura protratta a bassa temperatura esalta un determinato taglio permettendo di rompere le fibre muscolari e rendere la carne tenera e gustosa.

Uno dei migliori metodi per renderla più morbida e succulenta è quello di aggiungere il bicarbonato sulla carne a un terzo della cottura, che non altera il sapore del prodotto, ma lo andrà ad esaltare. Per le dosi, basterà regolarsi con un cucchiaino abbondante ogni mezzo chilo di carne.

Un’altra alternativa è la marinatura a base di agrumi, aceto o vino che permetteranno, dopo una notte a riposo, di avere un pezzo di carne più tenero dopo la cottura. O sarà perfetta anche un’impanatura o una pizzaiola con pomodoro che lo andrà ad ammorbidire ulteriormente rendendola meno stopposa.

C’è poi il metodo – semplice e veloce – della battitura: avvolgere la carne in della pellicola da cucina e batterla delicatamente prima della cottura per rompere le fibre e renderla più morbida e piacevole da masticare.

Lo stesso accadrà con un altro trucco, quello del sale: basterà ricoprire la carne con del sale doppio, su entrambi i lati e lasciarla riposare per qualche ora in modo da tirare fuori l’acqua. Per cucinarla, andrà sciacquata sotto l’acqua per eliminare il sale ed asciugata per bene.

Un altro trucco? Anche tagliare la carne a fette sottili – e perpendicolarmente alle fibre – influenza la sensazione di morbidezza al palato rendendo i bocconi più facili da masticare.

In quanto macellai, con anni di esperienza e professionalità, il nostro lavoro non è solo acquistare e rivendere carne, ma per chi lo fa come noi con passione, è molto di più. Presso Bosap Macelleria avrete tutti i consigli casalinghi, pratici e necessari, per ammorbidire i tagli di carne da portare sulle vostre tavole!