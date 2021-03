Il taglio di capelli adatto al proprio viso

I tagli di capelli sono davvero tanti e diversi: medio, lungo, corto e poi ci sono le scalature, la frangia, il ciuffo. Per scegliere il taglio più adatto a voi, occorre avere determinati accorgimenti in base alla forma del vostro viso. Per delle risposte esatte, è fondamentale il consiglio di una hair-stylist esperta e di fiducia.

Per chi ha un viso quadrato (fronte ampia e mascella importante), sono da preferire tagli lunghi, da portare ondulati e sfilati, in grado di addolcire i lineamenti, creando volume alle radici e producendo movimento. È possibile anche abbinare una frangia, ma non troppo lunga (fino allo sopracciglia) e piena. Al contrario, sono da evitare i tagli corti, lisci e simmetrici che andrebbero ad accentuare la mandibola pronunciata. Un viso tondo (guance piene e zigomi arrotondati) va contornato da capelli lunghi, meglio se scalati che creano verticalità, portati con ciuffi morbidi sul viso. Via libera anche ai tagli corti, bob, pixie cut che facciano apparire più grandi gli occhi e spiccare le gote, ma sempre asimmetrici, mai pari. La frangia è sconsigliata, a meno che non sia molto corta e assolutamente non piena. La piega ideale è certamente quella mossa: no, quindi, a capelli super lisci o super ricci. Il taglio di capelli per il viso triangolare (fronte larga e mento appuntito) deve puntare sulla lunghezza media e sulla scalatura. Il carrè asimmetrico, quindi, è perfetto poiché ferma il taglio poco sotto il mento e riempie di volume le punte. Per le appassionate del capello corto, il consiglio è di scegliere un taglio scalato, morbido, leggero, con ciuffi laterali o con frangia sfilata. La piega più adatta è quella mossa, con onde piene e voluminose. Se avete un viso dalla forma ovale (con contorni regolari e dunque versatili), siete molto fortunate perché potete scegliere qualsiasi tipo di taglio. Lunghi, corti, classici o di ultima tendenza. Se dovessi consigliarvi, sono però i tagli di media lunghezza, possibilmente mossi, sfilati e impreziositi da una frangia, quelli più adatti per voi che avete un viso ovale e con cui mettere in evidenza lo sguardo.

Capire quale sia il taglio che più vi si addica ha quindi bisogno di uno studio approfondito dietro, legato alla capacità di osservazione per ogni cliente. Nel nostro salone non ci si ferma mai alla lunghezza dei capelli, ma l’obiettivo è tirare fuori, valorizzare e rivoluzionare l’immagine di ogni donna per rendervi ogni volta più belle, forti e consapevoli non solo del vostro taglio, ma di voi stesse!