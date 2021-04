Gli occhiali da sole per la primavera-estate 2021

È primavera e con l’arrivo della bella stagione e delle giornate sempre più lunghe, bisogna ancor più coprire gli occhi con filtri protettivi e preservarli dai raggi del sole. Oggi parliamo delle ultime tendenze in fatto di occhiali da sole per la stagione primavera-estate 2021 e delle montature più glamour da non farsi scappare! Le tendenze sono eterogenee, ma qualsiasi montatura sceglierete da abbinare al vostro look e alla vostra personalità, non deve mai passare inosservata. In generale si avverte un ritorno al passato e a un senso di armonia e allo stesso tempo la curiosità verso il futuro e l’innovazione. Per quanto riguarda le forme, in questa stagione trionfa l’oversize con lenti di grandi dimensioni, ultra avvolgenti e molto fashion. Sarà una primavera anche dai contorni decisi e dalle linee nette con montature squadrate e ancora di più quadrate, che doneranno un tocco di determinazione e sicurezza a chi le indossa. Le montature cat-eye o a farfalla sono le lenti da sole must have anche per quest’anno e rappresentano un’icona intramontabile di fascino femminile. Sono molto grandi, imponenti, rivisitati in chiave moderna con dettagli e applicazioni. Per quanto riguarda le tonalità, le montature a farfalla più fashion seguono i toni gioiello, pastello e fantasie animalier. Questo inoltre sarà un anno in cui i modelli più particolari ed estrosi giocheranno un ruolo da protagonisti con montature maxi arricchite dalla visiera, a quelli rivestiti da tweed e catene. L’occhiale da sole a maschera dalla forma “futuristica” vi lascerà senza parole. Stupiscono anche gli occhiali da sole dalle linee anni ’60 dal tocco vintage, ricercato e glamour. Molte montature iconiche del passato faranno infatti il loro ritorno. Infine le montature dalle forme geometriche particolari, come quelle triangolari e soprattutto esagonali che saranno assolutamente di moda in questi mesi e saranno perfetti per dare un tocco di originalità.

A rendere tutte queste creazioni ancora più cool sono i mega dettagli sulle aste con logo dorato e traforato, dal tocco rock-glam. Nell’uomo, per la primavera 2021, non mancheranno modelli aviator, squadrati e rotondi dalla colorazione scura e misteriosa. Per quanto riguarda le tonalità, i classici colori che non smettono mai di essere di moda, come il nero e il tartarugato, si confermano intramontabili anche per questa stagione.

Negli store Vincitorio, potete scegliere tra i nuovi occhiali da sole più in voga del momento, delle migliori marche e solo con lenti di qualità, certificate e testate per essere adatte a proteggere realmente i vostri occhi dai raggi UV. Siamo infatti sempre attenti alla moda e alle tendenze, ma senza mai trascurare la salute della vista.