Gli occhiali con lenti progressive

Con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, il cristallino – la lente naturale presente nell’occhio – diventa meno flessibile e si potrebbero cominciare a riscontrare alcuni fastidiosi limiti del campo visivo, come il mettere a fuoco in modo nitido gli oggetti da vicino in maniera naturale o allontanare un testo durante la lettura.

Al doppio paio di occhiali da cambiare secondo l’attività svolta, per chi ha problemi sia nella visione da lontano che in quella prossimale, le lenti progressive sono la soluzione migliore, più comoda e pratica: utilizzando lo stesso paio di occhiali, avrete una visione nitida e graduale a tutte le distanze, a ogni spostamento di direzione dello sguardo, da lontano (alla guida), da vicino (per la lettura) e anche a distanza intermedia (per il computer), personalizzando la correzione della vista in base alle vostre esigenze personali.

Le lenti progressive sono efficaci e funzionali alla correzione di non uno, ma più difetti della vista. Ciò che fa la differenza sono i diversi tipi di design delle lenti, la montatura, i materiali e anche il proprio stile di vita. Con un design tanto complesso quanto confortevole, le lenti progressive sono generalmente realizzate in materiale organico (CR39), molto più leggero delle classiche lenti in vetro, meno soggette a rotture e graffi, in generale più sicure e possono proteggere dai raggi UV. In più sono compatibili con la maggior parte delle montature e hanno quindi un potenziale maggiore per quanto riguarda la personalizzazione.

Accanto ai numerosi pregi, le lenti progressive presentano certi condizionamenti legati alla distorsione della visione periferica, nella cui zona la qualità visiva non è perfetta, causando nella fase iniziale di adattamento mal di testa, disorientamento spaziale, capogiri e difficoltà ad esempio nel scendere le scale. Per migliorare l’adattamento a queste lenti, è necessario ricorrere a lenti personalizzate che vengono da noi progettate su misura, tenendo conto delle esigenze del cliente. Più le vostre lenti saranno personalizzate in base al vostro stile di vita, più facilmente e velocemente vi adatterete al vostro nuovo paio di occhiali.

Gli occhiali progressivi sono stati un importante cambiamento ed un grande passo avanti nella tecnologia delle lenti ottiche, adattandosi alle varie necessità della vista. La cosa più importante per quanto riguarda le lenti progressive è dunque che possono essere personalizzate in base al proprio stile di vita e alle proprie abitudini per essere più efficienti. Negli store Vincitorio, il nostro staff di esperti è pronto a consigliarvi il miglior occhiale progressivo per le vostre esigenze, pensato su misura per voi; realizzeremo una montatura che si adatti in modo ottimale al vostro viso, al vostro look e con cui sentirvi completamente a vostro agio in ogni momento della giornata e in ogni occasione.