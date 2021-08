Come proteggere gli occhiali da sole al mare

D’estate c’è un accessorio che non può mancare in spiaggia, con doppia funzione protettiva ed estetica: gli occhiali da sole fungono da dispositivo medico che ripara gli occhi dalla pericolosità dei raggi solari. Per questo è importante scegliere in modo consapevole le lenti, solo con marcatura CE, che assicurano il benessere alla nostra vista, garantendo la miglior qualità.

Gli occhiali da sole proteggono la nostra vista, ma non va dimenticato che anche loro devono essere protetti. I raggi solari possono essere molto nocivi per la vista, e una permanenza prolungata in spiaggia potrebbe causare scottature oculari e problemi a lungo termine.

Occorre quindi fare attenzione adottando alcune semplici precauzioni e comportamenti corretti, sia per tutelare l’integrità degli occhiali da sole in vacanza, soprattutto in spiaggia, sia per salvaguardare la salute dei vostri occhi.

Fra le minacce più ricorrenti in spiaggia ci sono oli e creme solari, granelli di sabbia, residui di sporcizia e polveri, che possono sporcare e opacizzare le lenti causando bruciori e irritazioni.

A tal proposito, uno dei consigli che più mi sento di dare è quello di non utilizzare mai lenti a contatto al mare, perché esse potrebbero facilitare l’accumularsi di sporcizia e altro materiale sul bulbo oculare favorendo infiammazioni e infezioni di vario genere. D’altronde quando la lente si sporca e si ricopre di una spiacevole patina opaca, vedere diventa davvero poco confortevole.

Tra i vari rimedi per mantenere la lente sempre pulita e al sicuro dagli inconvenienti della spiaggia, c’è quello di riporre sempre gli occhiali all’interno della propria custodia, munirsi di un panno morbido e di prodotti specifici per la pulizia delle lenti e pulirle almeno una volta al giorno, asciugarle delicatamente e con cura con l’apposito panno, evitando carta assorbente e fazzoletti che graffiano le lenti.

Inoltre, può capitare di fare il bagno senza togliere gli occhiali, ad esempio perché sono da vista. L’acqua del mare contiene sale e può rovinare le lenti e la montatura. Una volta fuori dall’acqua, bisogna ricordarsi di pulire o risciacquare subito gli occhiali da sole per rimuovere la salsedine.

Una corretta pulizia può in questo modo mantenere gli occhiali efficienti e integri e prevenire situazioni noiose poi da gestire. Presso gli store Vincitorio, in ogni stagione, abbiamo proposte all’avanguardia delle migliori marche, con un occhio di riguardo alla qualità delle lenti, per dare ai nostri clienti la tranquillità di indossarli al mare (e non solo), ai materiali delle montature e al design.

Con questi veloci accorgimenti e facili soluzioni, sarà facile godervi quest’estate e vivere la vacanza appieno e in sicurezza, liberi da eventuali fastidi.

Buone vacanze!