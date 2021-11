Da sole e da vista: gli occhiali di tendenza per il 2022

Per l’anno 2022 gli occhiali sono i nuovi must have: colorati, grandi, ricercati, sono un accessorio imprescindibile per valorizzare il proprio look e la propria personalità. Le nuove tendenze degli occhiali da vista e da sole (sia da uomo che da donna) sono caratterizzati da linee vistose a discapito di modelli minimal ed i colori neutri sono sostituiti da tinte pastello.

La regola per la prossima stagione è infatti stupire con montature più originali e raffinate. Gli occhiali in metallo sono ritornati di moda e sono tanto apprezzati da chi vuole apparire deciso, autorevole, ma sempre elegante.

Il grande ritorno per il 2022 saranno gli occhiali da vista con montatura tartarugata, da sempre simbolo di eleganza sofisticata e retrò che si abbinano a qualsiasi look, sia in uno stile classico e vintage, sia in un design moderno e originale.

Per chi ama essere sempre al passo con le ultime tendenze, per il nuovo anno, ci sarà un tripudio di montature oversize, lenti maxi e occhiali enormi. Grandi, colorati, monocromo, questa montatura vistosa è perfetta per chi ama avere uno stile appariscente e misterioso.

Tra i modelli da non perdere, ci sono inoltre gli occhiali con lenti ovali, leggermente arrotondate, impreziosite da montature in metallo o in acetato, colorati, in tartaruga o total black, che donano un tocco da intellettuale, perfetti per chi ama distinguersi con stile.

Per una tipologia più femminile, saranno ancora le montature “da gatta” le vere protagoniste, soprattutto nel formato mini, che renderanno ogni donna ancora più glam e alla moda. Gli occhiali cat eye sono infatti estremamente vivaci, donano espressione e personalità e si sposano perfettamente con uno stile casual da ufficio o da tutti i giorni, senza dimenticare il loro tocco sexy ed originale. Le donne li amano sia per i propri sunglasses che per gli occhiali da vista.

Non mancheranno modelli all’avanguardia proiettati al futuro, con forme strane e dinamiche, montature irregolari ed estrose.

Per quanto riguarda le colorazioni, per il nuovo anno le tonalità pastello saranno le più amate. Montature delicate con nuance rosa e lilla renderanno gli occhiali più discreti. Torneranno in auge i multicolor, con sfumature psichedeliche, viola, gialli, verdi, con toni cangianti. Più sono colorati, meglio sarà! Per chi invece ama colori più sobri, il blu sarà tra i più in voga, elegante e vivace allo stesso tempo. Osate: il colore è il protagonista indiscusso del prossimo anno!

In merito ai materiali, questi devono essere leggeri, così che le montature di grandi dimensioni non vadano ad appesantire eccessivamente il volto. Dai classici acetati e metallici, si stanno sperimentando materiali innovativi, capaci di unire leggerezza e resistenza. Molti brand infatti stanno procedendo ad eliminare tutti i materiali plastici dalle montature e sostituirli con bio acetati, derivanti da prodotti green. Per i vetri si utilizzano vetri minerali derivanti da piante, super leggeri e protettivi per gli occhi, così da avere occhiali ecosostenibili.

Colorati o monocromo, vintage o ultramoderni, presso l’ottica Vincitorio troverete tutti gli occhiali, da sole e da vista, appartenenti alle più prestigiose firme, che detteranno tendenza nel 2022 così che possiate scegliere, insieme a noi, tra i nuovissimi modelli che vi esaltino al meglio in base al vostro viso, alla carnagione e al vostro stile, sia per proteggere i vostri occhi dalla luce che per correggere i vostri difetti visivi, il tutto con un solo e straordinario accessorio.