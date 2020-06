Il compito di un hair stylist è quello di dare i migliori consigli affinchè la cliente o il cliente possano avere dei capelli sani, un taglio adatto alle proprie esigenze, ai propri gusti, al proprio aspetto e una sicurezza di qualità in termini di prodotti usati che non creino fastidi ed intolleranze. Vorrei fare, con voi lettori, un percorso attraverso il quale possiate avere informazioni utili per ottenere i massimi risultati sui vostri capelli e sulla vostra cute, evitando di imbattervi in operatori del settore poco esperti che potrebbero danneggiare la vostra immagine.

Capita spesso di avere dei capelli diradati, sfibrati, stressati; colori non omogenei; tagli asimmetrici e ciò può dipendere da tantissimi fattori. In effetti è necessario spesso intervenire sulla cute per curare patologie che non permettono al capello di crescere in modo sano. Occorre, infatti, una scelta appropriata dei prodotti da applicare sul capello e sulla cute che non stressino e non modifichino la sua conformità.

Non meno importante è scegliere un giusto taglio o colore, per valorizzare al massimo l’aspetto e soprattutto il viso della cliente o del cliente.

Questo percorso di informazione lo faremo insieme.

Ad ogni appuntamento vi fornirò delle piccole perle dettate dalla mia lunga esperienza, sperando che ne troverete un grande giovamento..

Angela La Roia