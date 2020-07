Lenti a contatto: ecco alcuni consigli per quando danno fastidio

Sempre più persone preferiscono le lenti a contatto agli occhiali da vista in quanto più confortevoli e ideali in svariati contesti. Tuttavia, sia per chi abbia appena iniziato a portarle o chi le utilizzi da ormai diversi anni, le lentine possono causare un po’ di fastidio.

Alcune delle ragioni di tale disagio sono granelli di polvere o sporcizia, lacerazioni delle lenti stesse, secchezza oculare, oppure le lenti sono vecchie o si adattano male all’occhio.

Questi disturbi, seguendo piccole accortezze e semplici suggerimenti, possono essere risolti per evitare così problemi più diffusi. Innanzitutto una corretta conservazione e pulizia delle lenti a contatto riducono drasticamente il rischio di infezioni e irritazioni. Questo significa che prima di indossarle bisogna lavarsi accuratamente le manie controllare che le lenti non abbiano graffi o non siano danneggiate così come è necessario disinfettarle con apposite soluzioni per mantenere gli occhi sani durante l’utilizzo. Da ottico, al fine di evitare secchezza e fastidiose irritazioni oculari, vi consiglio di usare – e quindi di portare sempre con voi- un collirio umettante o lacrime artificiali che lubrificano gli occhi secchi. Per chi porta le lenti da poco tempo, è il detergente liquido ad essere il principale alleato nel garantire comfort. Infatti, esso permette in qualunque momento di estrarre e reinserire, dopo averla accuratamente igienizzata, la lente fastidiosa garantendo di nuovo all’occhio il massimo della qualità visiva. Nelle ottiche Vincitorio trovate le soluzioni detergenti anche nei formati piccoli, da viaggio, da tenere ogni giorno in tasca o nella borsa.

Un altro consiglio che mi sento di dare per evitare dolori e arrossamenti quando si portano lenti a contatto, è di rimuoverle nel caso di utilizzo prolungato, per lasciare agli occhi la possibilità di riposare. Avere quindi a portata di mano un paio di occhiali, renderà la cosa più semplice, così da non far stancare troppo la vista.

Infine, e non da ultimo, per ridurre il rischio di bruciore e disturbi agli occhi è necessario rispettare la scadenza delle lenti e non utilizzarle più del dovuto, come ad esempio durante la notte. Inoltre, le lenti giornaliere –sicuramente le più comode, morbide e idratanti – come indica la parola stessa,hanno una durata massima di utilizzo, oltre la quale poi gli occhi iniziano a seccarsi e a provare fastidio. Se, nonostante queste precauzioni, le lenti a contatto dovessero continuare a procurare dolore, visione offuscata e disagio agli occhi, la prima cosa da fare è consultarvi immediatamente con il vostro ottico per verificare che le lenti a contatto che utilizzate siano quelle giuste per voi o, in caso contrario, farvi consigliare la protezione più adatta ai vostri occhi.