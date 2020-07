Capelli al sole: come difenderli

L’esposizione al sole d’estate provoca un’aggressione ai capelli molto forte. I raggi ultravioletti danneggiano sia il bulbo che il fusto del capello. Come per la pelle, così’ per i capelli, avviene un processo di invecchiamento che non dipende né dalla loro lunghezza né dal loro volume. Il sole va a danneggiare sia i bulbi, e la conseguenza di ciò’ determina una caduta copiosa dei capelli, sia il fusto, determinando lo sfibramento, la secchezza e la rottura del capello stesso.

E’ necessario quindi ricorrere a trattamenti specifici, come sieri protettivi, maschere ristrutturanti o maschere fillers, che possono ristrutturare e ridurre al minimo i danni. Per prima cosa, quando ci si espone al sole, occorre una protezione solare alta, specifica per i capelli, così’ come avviene per il corpo. Solitamente gli olii protettivi sono più indicati per la protezione del fusto perché’ creano una barriera isolante e nutriente, in questo modo il capello viene protetto più’ a lungo. Per il bulbo, che e’ ancora piu’ importante da proteggere, esistono degli spray a protezione alta o totale che impediscono la caduta eccessiva di capelli.

Per la secchezza del capello vi sono numerose creme per impacchi e maschere che ristrutturano il fusto, in quanto contengono principi capaci di ricompattarlo rendendolo più’ forte e luminoso e riparando i danni provocati dal sole e dall’acqua di mare. Consiglio utile, che dovrebbe essere tenuto presente, è l’utilizzo di cappelli, soprattutto in caso di lunghe esposizioni al sole, perché i cappelli, insieme a protezioni come olii e spray, permettono di non avere a fine stagione dei capelli in pessime condizioni.

Altra considerazione da fare è il lavaggio più o meno frequente della cute. Se i capelli sono esposti al sole, acqua di mare, vento o si suda molto, essi si possono lavare anche tutti i giorni, ma con shampoo e balsami specifici. Il taglio a fine stagione dei capelli è quasi d’obbligo, perché serve ad eliminare le doppie punte.

Trattamenti di decolorazione o colpi di sole sarebbe meglio rimandarli a fine estate, perché il capello trattato è più vulnerabile, soprattutto se si parla di un capello chiaro o addirittura biondo. A volte e’ consigliato, prima dell’estate, assumere degli integratori che contengono antiossidanti, come l’acido ellagico, il sulforafano, il triptofano, la taurina…che sono amminoacidi degli strati esterni del fusto in grado di proteggerlo dalle aggressioni esterne. Il capello dell’uomo, salvo delle eccezioni, va protetto allo stesso modo della donna e ancor più va protetto il capello del bambino..

Ecco perché è bene fargli indossare sempre un cappellino, oltre naturalmente ad olii e spray.