Occhiali da sole in vacanza: i consigli su come scegliere quelli giusti

In estate, per chi va in vacanza, gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile, ma scegliere il modello adatto da portare in viaggio non è poi così semplice e scontato; gli occhiali giusti, infatti, variano a seconda del luogo in cui si va.

Sia in spiaggia per il riflesso dell’acqua del mare o in montagna a causa dell’altitudine, proteggere gli occhi è importante per la salute della vista. La prima cosa che va sempre ricercata in un paio di occhiali da sole è la qualità delle lenti – certificati dal marchio CE – così da garantire un’ottima protezione dai raggi intensi del sole, al contrario dei modelli acquistati sulle bancarelle a poco prezzo che, dotati di scarsi filtri UV, danneggerebbero le strutture interne dell’occhio provocando danni spesso irreversibili, oltre che nausea e mal di testa quotidiani.

Per la scelta degli occhiali da sole da portare in vacanza, l’estetica è importante, con la montatura che deve adattarsi al viso e non essere troppo piccola né lasciare che le lenti scoprano gli occhi. Per quanto riguarda la scelta del colore, le lenti devono essere scure (grigio-fumo o grigio-verde) poiché proteggono meglio gli occhi dai raggi solari, nonché più adattabili anche alle lenti graduate necessarie per i miopi, ipermetropi e presbiti.

Occhiali da sole da portare al mare: per chi ha scelto di indossare il costume durante le proprie vacanze estive, il consiglio è innanzitutto di scegliere una montatura leggera e non troppo ingombrante in modo da non appesantire il viso. Per quanto riguarda il colore delle lenti, meglio sceglierle scure per difendersi dai raggi UV. Inoltre è opportuno che le lenti siano polarizzate, in grado cioè di ridurre l’abbagliamento e rendere la visione più nitida.

Occhiali da sole da portare in montagna: se scegliete di passare le vacanze ad alta quota, la montatura degli occhiali da sole deve essere ben salda e avvolgente e coprire sia l’occhio sia le zone delicate e sensibili ad esso vicine. Per lo stesso motivo le lenti da utilizzare devono essere di qualità e garantire il massimo della protezione UV. Inoltre è ideale optare per lenti specchiate che aiutano a ridurre gli effetti del riflesso e, anche in questo caso, le lenti polarizzate sono un’ottima scelta sempre per proteggere l’occhio dal bagliore eccessivo del sole.

Occhiali da sole da portare in città: anche per quanto riguarda le vacanze in città è indispensabile proteggersi dai raggi nocivi del sole. La scelta della lente – seppur sempre di buona qualità – è più libera e determinata dai propri gusti estetici, con montature più glamour come il modello cat-eye, i classici aviator o gli occhiali quadrati.

Negli store Vincitorio troverete gli occhiali da sole più adatti per le vostre vacanze: insieme sceglieremo il modello indicato al vostro viso e alla vostra personalità!