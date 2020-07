Bosap Molise, tradizione e passione per le carni

La forza della tradizione e la passione per questo antico mestiere sono il leit-motiv del successo della macelleria Bosap. Muovendo i primi passi sotto la guida di nostro padre Sergio, gestiamo ormai da diversi anni le nostre attività sia nel Basso Molise – Termoli, Guglionesi, Campomarino, San Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia – che sulla costa abruzzese, a Vasto.

La nostra passione per la carne è qualcosa che abbiamo dentro da sempre, grazie a nostro padre. Abbiamo alle spalle tanti anni di lavoro e sicuramente di sacrifici, ripagati solo dall’apprezzamento dei nostri numerosi clienti. Loro infatti sono il nostro motore e devono essere sempre soddisfatti e aver voglia di tornare da noi.

Essere un bravo macellaio significa saper seguire e selezionare la materia prima dalla stalla al taglio della carne, prestare costantemente attenzione a tutta la filiera, la tracciabilità e la corretta etichettatura della carne. Da professionisti, conosciamo bene i tagli della carne e consigliamo ai nostri clienti quale utilizzare per una certa preparazione. Inoltre periodicamente allestiamo i banchi di vendita in modo accattivante e rispettando tutte le regole per la corretta conservazione della carne.

La qualità delle carni pregiate e selezionate è infatti la chiave per soddisfare le esigenze personali e i gusti di ogni cliente, realizzate dalle nostre mani esperte. Da qui l’attenzione e la ricerca costante, messe in atto quotidianamente per garantire un livello di prima qualità all’altezza dei bisogni della persone che entrano in macelleria. Scegliamo il meglio, che sia sano e buono, e lo facciamo esattamente come se fosse per noi stessi.

In questo blog, vi aggiorneremo su tutte le novità nel mondo della carne, parleremo di cucina sana e genuina, vi daremo consigli sulle preparazioni e sui tagli, nonché su tutto ciò che riguarda Bosap Macelleria. Siamo professionisti della carne e della gastronomia, ma soprattutto siamo come una grande famiglia!