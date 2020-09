Tinture e colori naturali

Le tinte sono prodotti studiati per la colorazione dei capelli. Attualmente, ne esistono molti tipi e si differenziano per la durata, la tonalità e la composizione. La colorazione dei capelli non serve solo a coprire quelli grigi, ma offre molti vantaggi a livello cosmetico e psicologico. Alcune tinte possono danneggiare i capelli, altre no fortunatamente, in più, alcune colorazioni risultano benefiche per la salute dei capelli. Naturalmente le tinte usate dai professionisti del settore hanno tutte, anche se in quantità diverse, sostanze chimiche all’interno e come ben sappiamo, sarà cura dell’esperto usare i prodotti migliori e meno aggressivi.

Ma è possibile anche procedere con colorazioni fatte in casa , laddove ci sono casi di allergie , o si ha solo voglia di sperimentare. Ecco quindi che si può parlare di 5 rimedi naturali da poter fare direttamente a casa propria.

L’henné:

l’henné è una polvere che viene ricavata dall’essicazione e dalla polverizzazione delle foglie della pianta Lawsonia inermis, si usa fin dai tempi più antichi. L’henné naturale ha un colore rosso, si tratta dell’unica tintura naturale che si lega alla cheratina del capello ed ha un effetto che viene definito permanente.

Ingredienti: 3 cucchiai di henné (60 gr.) e ½ tazza di acqua (125 ml)

Si mescolano bene insieme per formare una crema, poi si distribuisce su tutta la lunghezza dei capelli e si fa riposare per un’ora. Attenzione che l’henné può macchiare i vestiti.

Curcuma e camomilla:

la curcuma è una spezia molto efficace, dona un colore più chiaro e dei riflessi dorati, che vengono potenziati con l’aggiunta della camomilla. Il consiglio è di usare questo rimedio su capelli tendenti al biondo.

Ingredienti: 1 cucchiaio di curcuma (10gr), 5 cucchiai di fiori di camomilla (50gr) e un litro d’acqua.

Si porta all’ebollizione l’acqua e poi si aggiungono la curcuma e la camomilla. Si mescola bene e si lascia riposare il tutto per mezz’ora. Filtrare con un colino e applicare su tutta la lunghezza del capello.

Mallo di noce:

Il mallo è la parte interna della buccia che riveste le noci. Dal mallo di noce essiccato è possibile ricavare una polvere che è molto efficace per le tinture.

Ingredienti: 200gr di polvere di mallo di noce, 1 litro d’acqua e 1 un cucchiaino di bicarbonato.

Si fa bollire l’acqua, si aggiungono la polvere di mallo ed il bicarbonato e si crea un composto omogeneo. Una volta intiepidito si distribuisce sui capelli puliti, non importa se asciutti o bagnati. Coprire i capelli con della pellicola trasparente e lasciare in posa da 20 minuti a due ore, in base all’intensità del colore che si desidera raggiungere. Indicato per i capelli scuri.

Rosmarino:

Il rosmarino è una pianta aromatica come ben sappiamo, ma viene anche utilizzato per ottime tinture naturali, essendo anche in grado di regolare il ph del cuoio capelluto e d stimolare la crescita del capello.

Ingredienti: un mazzetto di rosmarino e 1 litro d’acqua.

Il rosmarino va immerso nell’acqua che verrà portata all’ebollizione, dopodiché si abbassa la fiamma e si fa ribollire per 15 minuti. Poi si fa raffreddare il composto e si filtra con un colino, versando il tutto in un nebulizzatore. Due volte al giorno occorre spruzzare il composto sui capelli senza risciacquo. Indicato per capelli scuri.

Salvia:

Anch’essa è una pianta aromatica e molto usata in cucina. Il suo estratto ricavato dalle sue foglie è molto efficace per nascondere i capelli bianchi e mantenere i toni scuri dei capelli.

Ingredienti: una manciata di salvia, 1 bustina di tè nero e 1 litro d’acqua.

Portare ad ebollizione l’acqua, aggiungere la salvia e il tè nero, dopodiché lasciare andare il tutto per 5 minuti a fuoco lento. Una volta che il composto si è raffreddato, filtrarlo con un colino. Lavare i capelli con questa soluzione almeno 3 volte la settimana.