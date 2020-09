Creazione d’impresa: sovvenzioni alle nuove imprese Molisane

A partire dal 08 settembre 2020 l’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.a. erogherà contributi a fondo perduto fino al 90% dei costi di avvio di nuove imprese in Molise, con una dotazione finanziaria di circa 4 milioni di euro.

I destinatari dei contributi sono i residenti molisani 18-65, in stato di disoccupazione, che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa, in forma individuale o societaria, con sede nella Regione Molise, prevedendo un investimento iniziale minimo di 10 mila euro.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 08/09/2020 fino all’ 08/10/2020.

I destinatari possono essere anche coloro che intendono rilevare attività già avviate, da più di 5 anni.

Sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie spese di attrezzature, macchinari, impianti, programmi informatici, beni immateriali, ristrutturazione di immobili, spese notarili, nonché in una certa misura, anche i costi di gestione dei primi 12 mesi, quali materie prime, materiale di consumo, semilavorati, utenze, canoni di locazione ecc.

Le spese sostenute sono agevolate finanziariamente con un contributo a fondo perduto pari al 90% (novanta percento) dell’importo complessivo ammissibile nei limiti di:

euro 90.000, per società proponenti composte da 3 o più soci;

euro 60.000, per società proponenti composte da 2 soci;

euro 30.000, per imprese individuali.

Sicuramente un’occasione importante per tutti coloro che hanno un progetto imprenditoriale o un’idea innovativa da proporre nel nostro territorio, ma non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per realizzarli.

La dotazione a fondo perduto costituirà sicuramente un valido aiuto per gli investimenti iniziali, ma non si dovrà cadere nell’errore di puntare tutto su di essa: è opportuno comunque contare su una certa dotazione di capitale proprio che consentirà di anticipare le prime spese e far fronte ad ogni imprevisto.

Inoltre è opportuno considerare che il percorso che porta all’ottenimento dei contributi è abbastanza articolato e selettivo: infatti gli interessati saranno convocati da Sviluppo Italia Molise S.p.a. al fine di sostenere ben due colloqui, aventi finalità di approfondire l’adeguatezza delle loro conoscenze /capacità imprenditoriali e la fattibilità tecnica del progetto stesso

La ragione di ciò è agevolmente intuibile: da un lato c’è l’esigenza di far ripartire l’economia di una regione il cui tessuto produttivo e demografico ha visto un inesorabile e lento deterioramento, dall’altro il delicato compito di selezionare le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli, condotte da imprenditori consapevoli, motivati e concreti.

Per la realizzazione del loro progetto imprenditoriale gli aspiranti imprenditori saranno affiancati nello sviluppo di un adeguato piano d’impresa, e guidati nell’iter degli adempimenti amministrativi.