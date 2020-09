Carta da parati in bagno? Si, grazie

Negli ultimi anni è tornato sempre più di moda un elemento tipico dell’arredamento degli anni 60 e 70: la carta da parati! Per tanto tempo si è pensato che questa fosse adatta solo a stanze quali salotti, camere da letto e corridoi, certamente non ad una stanza come il bagno, se non nelle riviste di arredamento. Ma oggi non è più così e quel bagno tanto sognato può essere tuo!

Infatti puoi personalizzare, arricchire e rendere unico il tuo bagno con la carta da parati, che negli ultimi anni si è trasformata diventando impermeabile, resistente agli agenti chimici dei nostri detergenti ed estremamente cool. Dimentica le fantasie classiche e noiose, oggi la carta da parati rispecchia in todo la tua personalità.

Sì, perchè ormai è un elemento indispensabile per far si che il tuo bagno diventi una stanza alla moda, sa che tu decida di rivestire tutte le pareti, una parte di esse, o che tu voglia rivestire solo doccia o vasca.

In un’epoca dove il bagno non è solo una stanza funzionale, ma è diventato un luogo di relax e cura della mente e del corpo, dove passare del tempo dopo una giornata faticosa, si sente sempre di più il bisogno di renderla bella ed in linea col resto della casa. E allora perchè non creare giochi di colore e di richiami con la carta da parati? Ce ne sono per tutti i gusti, dalle più semplici con colori neutri per un effetto rilassante, a quelle più estrose con ambientazioni floreali e selvagge dai colori accesi.

Insomma, non hai più scuse, la carta da parati e il tuo bagno sono finalmente compatibili.

Pensi che tutto questo sia impossibile?

Allora ti aspettiamo nei nostri showroom di Vasto, Termoli e Lanciano per farti scoprire e toccare con mano il fantastico mondo delle carte da parati…

…a te non resta che lasciarti conquistare!”

Paola Di Nardo – Addetta showroom Termoli