Carne congelata: per quanto si conserva in freezer?

Fare scorta di carne è una buona abitudine e moltissimi clienti ne acquistano in grandi quantità per poi congelarla.

Cucinare carne congelata non è dannoso per la salute, a patto che si seguano alcuni accorgimenti fondamentali sulle modalità corrette di scongelamento, in modo da preparare i prodotti e consumarli nel modo più idoneo per salvaguardarne le caratteristiche di salubrità, gusto e bontà, oltre che a preservarne le qualità nutrizionali. Ad ogni modo la carne, una volta scongelata, sarà commestibile, saporita e gustosa proprio come quando appena acquistata.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione, questi variano in base al tipo di carne e alla temperatura del vostro freezer: tanto più è bassa la temperatura, tanto maggiore sarà il tempo di conservazione, ma in ogni caso essa non dovrebbe essere inferiore ai -18 gradi. Il freezer non provoca né favorisce in alcun modo la produzione e lo sviluppo di sostanze cancerogene, né tende a trasformare le caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari che vengono riposti al suo interno. Innanzitutto, per favorire il congelamento meglio evitare pezzi di grandi dimensioni e preferire fette e monoporzioni, ben separate l’una dall’altra.

Per una corretta conservazione nel congelatore, è necessario disporre la carne dentro appositi sacchetti per surgelati in modo che nessuna parte rimanga direttamente a contatto con il freddo ed evitare così la presenza di aria il più possibile; inoltre vi consigliamo di scrivere sempre la data in cui è stato congelato il prodotto, in modo da sapere quanto tempo è passato.

Ogni tipologia di carne ha un proprio tempo di conservazione da rispettare:

. A -18° C salsicce e carne macinata devono essere consumate entro 2-3 mesi dal congelamento;

. A - 18° C la carne di maiale deve essere consumata entro 4 mesi dal congelamento;

. A - 18° C l’agnello deve essere consumato entro 6 mesi dal congelamento;

· A - 18° C la carne di bovino deve essere consumata entro 9 mesi dal congelamento;

· A - 18° C carne di pollo e tacchino devono essere consumati entro 12 mesi dal congelamento.

Presso Bosap Macelleria avrete tutte le risposte sulle modalità e sui tempi di scongelamento dei nostri prodotti selezionati per voi!