Massaggio e postura: trattamenti mirati alla risoluzione delle algie posturali più diffuse

Mantenere una postura corretta e adottare misure di prevenzione, per contrastare l’insorgenza o l’evoluzione di squilibri posturali, ad oggi è possibile attraverso una vasta gamma di servizi dedicati.

Tra tutti, la soluzione più idonea e duratura è sicuramente quella che prevede la rieducazione attiva della postura attraverso sedute, individuali o di gruppo, di ginnastica posturale. In questo modo, il soggetto prende coscienza delle posture scorrette che assume e, attraverso l’esecuzione di esercizi programmati, può ostacolare il peggioramento della sintomatologia.

Proprio quest’ultima risulta essere causa di limitazione funzionale non solo nella pratica sportiva ma soprattutto nelle attività di vita quotidiana e, seppure più efficace, la ginnastica posturale richiede impegno e dedizione affinché il dolore possa gradualmente allevarsi o scomparire. Le alterazioni posturali, infatti, si instaurano in maniera progressiva e sono spesso dovute a posture scorrette mantenute per molto tempo, che incidono sull’azione muscolare.

L’eccessivo e mal distribuito carico sulla colonna vertebrale innesca un meccanismo di difesa che porta il muscolo a contrarsi. Insorge, così, la contrattura che è, di per sé, un atto difensivo che si scatena quando il tessuto muscolare viene sollecitato oltre il suo limite di sopportazione fisiologico. Una soluzione molto valida per risolvere le contratture muscolari è il massaggio. Già nell’antica Grecia, il massaggio rappresentava il metodo di terapia più immediato per il benessere della persona in quanto, tramite la manipolazione manuale, svolge un’azione analgesica sulle parti dolenti del corpo. Tra i vari benefici del massaggio troviamo, infatti, l’azione decontratturante, capace di allentare e sciogliere le tensioni muscolari, donando maggiore elasticità.

È risaputo che gli effetti benefici del massaggio non si riscontrano solo a livello fisico, ma anche psicologico, poiché l’aumentata produzione di serotonina e dopamina favorisce il rilassamento generale, utile a contrastare ansia e stress, spesso causa di contratture soprattutto nel tratto cervicale.

Una delle parti anatomiche di cui l’uomo moderno è più sofferente è quella del distretto cervico-dorsale, sede di persistenti dolori, indolenzimenti, infiammazioni e patologie di varia natura. Il trattamento di massoterapia cervicale adopera specifici protocolli idonei a ridurre il dolore irradiato al collo e agli arti superiori a causa di cervicalgia, ernie discali, distorsione del rachide cervicale, artrosi cervicale e sindromi dello stretto toracico.

Una situazione analoga si verifica anche nelle persone che soffrono di disturbi nella zona lombare. Il dolore lombare, con la conseguente irradiazione lungo il decorso dei nervi, sciatico o crurale, proviene dalla colonna vertebrale la quale, normalmente, non risente dei benefici della massoterapia. In alcuni casi, invece, i benefici sono possibili quando vengono interessati i grandi muscoli ai lati della colonna vertebrale. In questi casi il trattamento di massoterapia lombare consente di dare un certo sollievo e di ridurre i sintomi da lombalgia, sciatalgia, cruralgia, coxalgia e pubalgia.

Nella quotidianità frenetica, il massaggio può essere un’ancora di salvezza che ci permette di rallentare proprio quando ne abbiamo più bisogno poiché, oltre ad alleviare il dolore, migliora l’umore e combatte lo stress, ottimizzando anche la qualità del sonno.

Per maggiori informazioni, presso lo studio di posturologia e del movimento del dott. Umberto Di Cesare, è possibile richiedere un appuntamento per conoscere le varie tipologie di trattamento.