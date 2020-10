Da occhiale da vista a sole con un “clip”

Ad oggi sono sempre di più le persone che scelgono una montatura da vista dotata anche di mascherina clip-on, pratica e comoda, per non dover acquistare due montature, una da sole ed una da vista e doverle portare sempre con sé.

La clip-on è un accessorio per occhiali molto utile per trasformare gli occhiali da vista in occhiali da sole, senza bisogno di cambiare occhiali ad ogni cambio di ambiente.

Con un semplice gesto – applicando il frontale alla montatura grazie alla clip magnetica o da agganciare – trasformi in un attimo i tuoi occhiali per proteggere la vista dai raggi solari.

Oltre alla loro versatilità e alla comodità di avere un unico occhiale sia da vista che da sole, queste mascherine, perfettamente compatibili con la montatura, garantiscono una completa protezione degli occhi dai raggi UV, una visione nitida grazie al filtro polarizzante, il tutto con ottimo comfort e massima leggerezza.

Inoltre, la clip ha un design innovativo che dà valore aggiunto alla montatura stessa, con lenti polarizzate, specchiate, colorate o sfumate, sempre pronte a trasformare nuovamente il vostro outfit.

Puntando su praticità, design e comodità, queste nuove montature 2 in 1 sono sempre dotate di una comoda custodia che permette di riporre al sicuro la clip da sole quando non viene utilizzata, ma al tempo stesso, le piccole dimensioni consentono di portarla sempre con sé per essere pronta ad essere utilizzata non appena si presenta la necessità.

Negli store Vincitorio, troverete una grande varietà di montature da vista, sempre di ottima qualità, personalizzabili con il proprio clip-on, disponibili quest’ultimi in una vasta gamma di colori energici e moderni, per poterli cambiare a vostro piacimento, in un solo instante!