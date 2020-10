Caduta autunnale dei capelli: rimedi e consigli della parrucchiera

Durante l’autunno, nel “periodo delle castagne”, la caduta dei capelli è un problema spesso inevitabile che colpisce tantissime persone e che in genere si accompagna anche a una chioma spenta, priva di vita e, purtroppo, sfibrata.

Il motivo è legato alle variazioni di temperatura e di luce che si verifica tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che agiscono direttamente sulla produzione di melanina e prolattina – gli ormoni che stimolano la ricrescita dei capelli -oltre allo stress post vacanze per il ritorno a ritmi frenetici e agli squilibri ormonali.

Esistono tuttavia dei rimedi per limitare la loro caduta e farli crescere più forti di prima. Oltre a puntare su un’alimentazione varia ed equilibrata, ricca di Omega 3, indispensabili per la forza dei nostri capelli, bisogna ricorrere a prodotti appositi e trattamenti mirati a nutrire, rinforzare e riparare il capello.

Come prima cosa, è importante scegliere uno shampoo specifico anticaduta, ma delicato, con zinco e vitamine.

Il balsamo va utilizzato solo una volta a settimana perché resta sui capelli, anche dopo il lavaggio, e potrebbe appesantirli, e quindi farli cadere. Anzi, sostituitelo con la maschera ristrutturante da fare almeno due volte a settimana e i vostri capelli inizieranno a nutrirsi.

Non lavare i capelli troppo spesso, ma neppure troppo poco. Il sebo in eccesso ostruisce i follicoli, contribuendo alla caduta dei capelli.

Si può, inoltre, ricorrere a dei massaggi sul cuoio capelluto con un movimento circolare dei polpastrelli, dalla nuca verso la sommità del capo, in grado di riattivare la microcircolazione e riossigenare i capelli, aumentando così il nutrimento che arriva ai follicoli.

In questo periodo, infine, è bene evitare di stressare la chioma con trattamenti e prodotti aggressivi: evitate di ricorrere a stirature, al phon alle temperature più calde, a legare troppo tempo e troppo stretti i capelli, a fare permanenti e tinte, a meno che il colore non si limiti a un ritocco della ricrescita o a un riflessante leggero.

Nel nostro salone offriamo prodotti e accorgimenti alle nostre clienti affette da caduta di capelli stagionale, ovviamente il tutto studiato e personalizzato in base alla situazione del proprio cuoio capelluto e della propria chioma. Sappiamo quanto siano importanti i capelli per noi donne, quindi ci impegniamo sempre al massimo per garantire a tutte un risultato all’altezza delle proprie aspettative e consigliare il trattamento più adeguato alle singole necessità.