Pavimento in parquet: come scegliere quello giusto

Un pavimento in legno naturale è da sempre sinonimo di classe ed eleganza, in grado di trasmettere calore in casa. La scelta del parquet giusto, però, può risultare non facile, soprattutto se avviene all’interno di una gamma vasta. Esistono infatti numerosi tipi di essenze, di formati, di finiture e di colori, ideali per ogni esigenza.

1. Parquet Tradizionale

Il parquet massello tradizionale è composto interamente da legno grezzo, che deve essere levigato e verniciato in opera da un professionista, il che determina un costo complessivo decisamente più alto. I tempi di lavorazione sono abbastanza lunghi, pertanto, non è possibile camminare sopra il pavimento parquet tradizionale prima dei 40 giorni successivi alla posa, levigatura e verniciatura. Tra i vantaggi di questo rivestimento è che è molto resistente all’usura e in grado di isolare perfettamente sia dal punto di vista termico che acustico.

2. Parquet Prefinito

Il parquet prefinito è la tipologia di pavimento in legno più diffusa e scelta, molto probabilmente per via del rapporto qualità-prezzo, e si caratterizza per essere realizzata attraverso la sovrapposizione di più strati, uno di legno nobile e uno meno pregiato che serve esclusivamente da supporto. Esso ha il grande vantaggio di avere dei costi inferiori rispetto a quello tradizionale e di essere già pronto all’uso, con una posa semplice e pratica, calpestabile dopo appena 24 ore, abbattendo così i costi della manodopera. Questo parquet ha però una durata inferiore ed un potere isolante minore.

3. Esistono infine i cosiddetti “finti parquet”, ossia i pavimenti in laminato: una soluzione economica che permette di ottenere un effetto legno molto interessante esteticamente – ma ovviamente non ne imita le qualità – e che ha il vantaggio significativo di essere applicato in modo semplice e veloce tramite incastro, con sistemi a click. I tempi e i costi della posa, quindi, diminuiscono.

Come per il parquet in massello anche nel caso del prefinito sono disponibili molte essenze, vale a dire il legno pregiato del quale è costituito lo strato superiore del parquet.

Le superfici possono essere colorate, verniciate in molteplici finiture, termotrattate, anticate, spazzolate.

I prezzi variano principalmente a seconda dell’essenza del legno o della tipologia di posa che scegli.

