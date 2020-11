L’importanza della carne nell’alimentazione del bambino

La corretta alimentazione dei bambini è un argomento che ci sta molto a cuore perché loro sono il nostro futuro: essa deve essere ricca di cibi in grado di fornire tutti i nutrienti necessari per la salute, la crescita e lo sviluppo anche cerebrale dei più piccoli.

In questo, quindi, la carne – assunta nelle giuste quantità – è un alimento importante per i vostri figli, grazie alle sue proprietà nutritive e si rivela fondamentale proprio nella fase della crescita quando i bambini hanno un fabbisogno di proteine molto alto per svilupparsi sani e forti.

La carne italiana come la nostra, è una carne di alta qualità ed è un’alleata importante, all’interno di una dieta varia ed equilibrata, per il regime alimentare dei bambini. Per assumere il giusto apporto di proteine il bambino dovrebbe consumare carne 3-4 volte alla settimana, mai in quantità eccessive. Infatti, sia che si tratti di carne rossa (bovina, suina, equina, ovina), sia che si tratti di carne bianca (coniglio, pollo, tacchino) la porzione di carne consigliata per il bambino è di 50-60 g, da variarne le dosi nell’arco della settimana. Tutti i tipi di carne, bianca o rossa, sono simili dal punto di vista nutrizionale, sono quindi ugualmente indispensabili per la crescita del bambino. È tuttavia consigliabile preferire la carne bianca a quella rossa perché è più digeribile, contiene ferro e ha grassi di qualità migliore. Tra gli insaccati, il prosciutto cotto è particolarmente indicato nell’alimentazione dei più piccoli perché ottima fonte di ferro e proteine.

La carne è ricca di ferro, elemento molto importante per la crescita del bambino in quanto previene e cura eventuali anemie causate da una sua carenza e stimola il sistema di difesa naturale dell’organismo. Oltre al ferro, essa è inoltre ricca di proteine “nobili” che contribuiscono a garantire e regolare la crescita del corpo umano e anche di vitamine che intervengono nella formazione dei globuli rossi per il trasporto di ossigeno nei tessuti.

In quanto macellai, l’alimentazione dei bambini è anche nelle nostre mani. Portare sulle vostre tavole ogni giorno carne sicura e di qualità per voi e i vostri figli è il nostro obiettivo da sempre. Presso Bosap Macelleria avrete tutti i consigli necessari per la giusta alimentazione dei piccoli di casa. Ogni giorno, grazie alla nostra professionalità e lunga esperienza, vi garantiamo prodotti inimitabili e di qualità certificata.