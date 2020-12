Le più belle acconciature per le feste di Natale

Natale si avvicina e anche se quest’anno sarà diverso dal solito, c’è giustamente voglia di vedersi e di sentirsi al meglio anche esteticamente.

In occasione dunque di feste natalizie e ricorrenze speciali, il desiderio è di sfoggiare pettinature più ricercate e originali per essere sempre al top. Le opzioni sono tante: dal capello raccolto alle chiome sciolte, dalle code e trecce sofisticate agli chignon veloci, e poi cerchietti, fiocchi e accessori, a seconda del vostro stile e dell’immagine che volete realizzare per rendere il tutto ancora più speciale.

Tra le tante pettinature per Natale tra cui possiamo scegliere, il raccolto è sicuramente tra quelle più chic e può essere fatto sia su capelli lunghi che su un taglio long bob.

Il raccolto più classico, intramontabile e adatto a tutte le età e a tutti gli stili, è lo chignon che dona un tocco sofisticato e di classe e che non delude mai.

Per chi ama i capelli raccolti senza troppo impegno ci sono le code, alte o basse a seconda del volume, della lunghezza e del look. Da preferire comunque in versione alta così da mettere in primissimo piano zigomi e lineamenti del viso.

Classica o a lisca di pesce, laterale o in versione semi-raccolta, le più giovani possono puntare sulla treccia, in ogni sua variante, per esibire un look romantico, ma sbarazzino.

Se invece amate i capelli sciolti, puntate su frisé, boccoli e morbidissime onde, perfetti per dare un tocco glam-chic alla vostra chioma.

Per chi ha i capelli ricci, è importante dare sfogo al volume e spostarli tutti lateralmente o creare un raccolto morbido.

Infine, un altro evergreen è senza dubbio il liscio perfetto, magari impreziosito da accessori per capelli, come cerchietti con strass, fermagli-gioiello o nastri e fiocchi colorati, così da rendere il vostro look più sensuale e sofisticato. Sarete sempre luminose, eleganti e bellissime!

Nel nostro salone potrete divertirvi a trovare il vostro hair look ideale per le feste ormai imminenti. Con i nostri consigli, avrete delle ottime soluzioni per lasciare tutti a bocca aperta!