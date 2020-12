Dubbi sul tuo bagno? I nostri esperti rispondono!

In front office o in ufficio, come in ogni realtà, i clienti fanno mille domande e hanno mille dubbi sui lavori di ristrutturazione o di costruzione che stanno facendo.

La professionalità del consulente sta nel tranquillizzarli e nel rispondere loro con chiarezza e onestà, nel cercare di comprendere i loro bisogni e le loro esigenze, nel dar loro risposte utili e che conducano per mano il cliente all’acquisto giusto. Ed è proprio questo che ogni giorno i venditori dei nostri showroom fanno nel migliore dei modi, coccolando il cliente con esperienza e professionalità

Oggi abbiamo scelto per voi, tre delle domande più frequenti che i nostri esperti si trovano davanti quotidianamente.

Cliente: “Avete un’ alternativa al piatto doccia in ceramica?”

Consulente: “Abbiamo piatti doccia con effetto pietra, materiale altamente resistente, composto da miscele di minerali naturali e resine. Hanno il vantaggio che possono anche essere tagliati sul posto per ottenere la misura desiderata là dove possono essere presenti delle colonne o altro che impediscano le linearità della parete. La finitura opaca e antiscivolo dà una garanzia di sicurezza, è facilmente pulibile ed è molto resistente all’ usura.”

Cliente: “Vorrei sostituire i sanitari tradizionali, è possibile?

Consulente: “Oggi è possibile perché alcuni modelli sono dotati di un particolare sifone che permette di adattarsi allo scarico esistente a filo parete. Bisogna solo controllare la distanza dello scarico del wc che deve avere una distanza dal muro non superiore a cm 20. Questo tipo di sanitario, cosiddetto filo parete, consente di guadagnare spazio e ottimizzare ambienti piccoli, oltre che dare al bagno un impatto decisamente più moderno.”

Cliente: ”Vorrei far sì che il mio bagno risultasse più luminoso e spazioso, pur essendo “cieco”. Come posso fare?”

Consulente: “I trucchetti per rendere un bagno luminoso e spazioso, pur non avendo fonti di luce naturale e spazi enormi, sono sicuramente il gioco di specchi e illuminazione. Un grande specchio con la giusta illuminazione danno tutto un altro aspetto al nostro ambiente. Poi ci vengono in aiuto anche i colori, chiari e luminosi sono quelli più adatti!”

Queste sono solo tre delle domande più frequenti che i nostri amati clienti ci pongono.

Se anche tu hai dubbi sulla ristrutturazione del tuo bagno non esitare a venire nei nostri showroom di Vasto, Termoli e Lanciano. Ti aspetta un team preparato e cortese col quale progettare e realizzare il bagno dei tuoi sogni.